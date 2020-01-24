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Van'da yolu kapanan mahallede mahsur hastanın yardımına sağlık ekipleri yetişti

Van'ın İpekyolu ilçesinde yolu kardan kapanan mahallede mahsur kalan hasta, ekiplerin çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

24.01.2020 15:41 | Son Güncelleme: 24.01.2020 15:43
'ın ilçesinde yolu kardan kapanan mahallede mahsur kalan hasta, ekiplerin çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.
İlçeye 17 kilometre mesafedeki Beşçatak Mahallesi'nde rahatsızlanan 65 yaşındaki kalp hastası Adil Nazlı'yı yolun kapanması nedeniyle hastaneye götüremeyen yakınları, yetkililerden yardım istedi.
Bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, bir saat süren çalışmanın ardından mahallenin yolunu ulaşıma açarak sağlık görevlilerinin mahalleye ulaşmasını sağladı.
Nazlı, evde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Lokman Hekim Hastanesi'ne götürüldü.
Hasta yakını Mehmet Ali Ahenk, yolların kapalı olduğu için Nazlı'yı hastaneye götüremediklerini belirterek, "Sabah saatlerinde amcamız kalbinden rahatsızlandı. Ekiplere verdik. Çok geçmeden sağlık ekipleri geldi. Şimdi ilk müdahalesi yapıldı. Allah ekiplerden razı olsun." dedi.
Öte yandan, Ortanca Mahallesi'nde hasta almaya giden bir ambulans da yoldan çıkarak kara saplandı. Ambulans, Van Büyükşehir Belediyesi iş makinelerinin yardımıyla çıkarıldı.
Van'da yolu kapanan mahallede mahsur hastanın yardımına sağlık ekipleri yetişti

İpekyolu, Van, Güncel

Kaynak: AA


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