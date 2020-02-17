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Van'da yolu kapanan mezradaki hasta 3 saatte hastaneye ulaştırıldı

Van'ın Özalp ilçesinde yolu kar ve tipiden kapanan mezrada rahatsızlanan Gogerçin Çelikok, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

17.02.2020 14:10 | Son Güncelleme: 17.02.2020 14:10Van'da yolu kapanan mezradaki hasta 3 saatte hastaneye ulaştırıldı

'ın ilçesinde yolu kar ve tipiden kapanan mezrada rahatsızlanan Gogerçin Çelikok, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye 30 kilometre mesafedeki Çamurlu Mahallesi Gurultu mezrasında rahatsızlanan 64 yaşındaki Çelikok, yol kapalı olduğu için hastaneye götürülemedi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen belediyeye bağlı karla mücadele ekipleri, yoğun uğraşlar sonucu Çelikok'un yaşadığı mahalleye ulaştı.

112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi evde yaptığı Çelikok, Özalp Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Özalp, Van, Güncel

Kaynak: AA

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