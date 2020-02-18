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Van'da yolu kardan kapanan mahallede fenalaşan çocuk 3 saatte hastaneye ulaştırıldı

Van'ın Tuşba ilçesinde, yolu kardan kapanan mahallede rahatsızlanan çocuk, UMKE ekiplerinin 3 saat süren çalışmasıyla hastaneye götürüldü.

18.02.2020 09:44 | Son Güncelleme: 18.02.2020 10:18Van'da yolu kardan kapanan mahallede fenalaşan çocuk 3 saatte hastaneye ulaştırıldı
'ın ilçesinde, yolu kardan kapanan mahallede rahatsızlanan çocuk, UMKE ekiplerinin 3 saat süren çalışmasıyla hastaneye götürüldü.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ermişler Mahallesinde rahatsızlanan 12 yaşındaki İsa Oğuzhan'ı olumsuz hava şartları nedeniyle hastaneye götüremeyen yakınları, yetkililerden yardım istedi.

Bölgeye yönlendirilen UMKE ekipleri ile ambulansın kar ve tipi nedeniyle ilerleyememesi üzerine karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.
Zorlu hava şartlarına rağmen yolu açılan mahalleye ulaşan sağlık ekipleri, 3 saat süren çalışma sonucu Oğuzhan'ı YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezine götürdü.
Hasta yakınları, UMKE, sağlık ve karla mücadele ekiplerine teşekkür etti.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Tuşba, Van, Güncel

Kaynak: AA

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