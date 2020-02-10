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Van'da yolu kardan kapanan mahalledeki hasta 5 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı

Van'ın Başkale ilçesinde yolu kar ve tipiden kapanan mahallede rahatsızlanan 80 yaşındaki akciğer hastası Zine Atalay, ekiplerin 5 saatlik çalışması sonucu hastaneye kaldırıldı.

10.02.2020 16:22 | Son Güncelleme: 10.02.2020 16:22Van'da yolu kardan kapanan mahalledeki hasta 5 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı
'ın ilçesinde yolu kar ve tipiden kapanan mahallede rahatsızlanan 80 yaşındaki akciğer hastası Zine Atalay, ekiplerin 5 saatlik çalışması sonucu hastaneye kaldırıldı.
İlçeye 30 kilometre mesafedeki Koçdağı Mahallesi'nde rahatsızlanan Kronik Obstrüktif Akciğer Hastası (KOAH) Atalay'ı, yakınları yolun kar ve tipiden kapanması nedeniyle hastaneye götüremedi.
Yakınlarının yardım istemesi üzerine bölgeye yönlendirilen belediyeye bağlı karla mücadele ekipleri, uzun uğraşlar sonucu yolu açarak mahalleye ulaştı.
Ekiplerin 5 saatlik çalışmasının ardından 112 Acil Servis ekiplerince evden alınan Atalay, hastaneye ulaştırıldı.
Atalay'ın oğlu Ferhat Atalay, kendilerine yardımcı olan ekiplere teşekkür ederek, "Zor durumdaydık. Allah razı olsun devletten, belediyemizden. Gelip yolumuzu açtılar, hastamızı hastaneye götürüyorlar. Bu zor günümüzde bizi zor durumda bırakmadılar." dedi.

Başkale, KOAH, Van, Güncel

Kaynak: AA

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