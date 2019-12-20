Van'da yükümlüler, hakim ve savcılara konser verdi

VAN'da 'Serbestliğin Sesi Müzik Grubu'nu kuran yükümlüler, ilk konserlerini hakim ve savcılara verdi. Konserde, Van Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Emirşah Baştoğ, cezaevi personeli ve yükümlülerle kol kola girerek halay çekti.

Van'da denetim serbestlikten faydalanan yükümlülerden oluşan 'Serbestliğin Sesi Müzik Grubu, ilk konserini dün akşam hakim ve savcılar ile adliye personeline verdi. Van Ticaret ve Sanayi Odasının Konferans Salonu'ndaki konsere, Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Emirşan Baştoğ, Denetim Serbestlik Müdürü Cihat Çanak, hakim, savcı, adliye ve cezaevi personeli katıldı.

YÜKÜMLÜLER BİRBİRİNDEN GÜZEL ŞARKILAR SESLENDİRDİ

İlk yerel sanatçı Yusuf Savuncu ile başlayan programda daha sonra yükümlüler sahne aldı. Bugüne kadar sık sık duruşma salonlarında karşılaştıkları hakim ve savcılara konser veren yükümlüler, söyledikleri Kürtçe ve Türkçe şarkılarla kimi zaman duygulandırdı, kimi zaman da eğlendirdi. Programda Van Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Emirşah Baştoğ, cezaevi personeli ve yükümlülerle kol kola girerek geç saatlere kadar halay çekti. Gecede sahne alan yükümlü ve müzisyenlere, Denetim Serbestlik Müdürlüğü'nce çeşitli hediyeler verildi.

BAŞSAVCI DÖNMEZ: KULAĞIMIZIN PASI SİLİNDİ

Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, etkinliğin çok güzel olduğunu belirterek, "Bu etkinliği düzenleyen Denetim Serbestlik Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz. Kamuya yararlı, topluma yararlı konularda da iş yapan denetim serbestlik yükümlüleri arkadaşlarımız, cezalarını infaz ediyorlar. Müzik grubunda denetim serbestlikten yararlanan arkadaşlarımız da var. Onların da katkısıyla, diğer müzisyen arkadaşlarımızın katkısıyla böyle güzel bir etkinlik organize edildi. Bu müzik ekibinin Van'da bulunan diğer ceza infaz kurumlarında da müzik yapmasını istirham ediyoruz. Cezaevindeki tutuklu ve hükümlü arkadaşlarımızın da bu güzel müzikten istifade etmesini gerekli olduğunu düşünüyorum. Çok güzel müzik yaptılar. Çok memnun olduk. Kulağımızın pası silindi. Arkadaşlarımızın bu işte profesyonel olduklarını gördük" dedi.

Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Emirşah Baştoğ ise, müzik grubunda sahne alan müzisyen ve yükümlülere teşekkür etti. Gecede birbirinden güzel şarkılar seslendiren yükümlü Fahri Yılmaz, denetim serbestlikten faydalandığını ve daha önce tiyatroda da yer aldığını ifade ederek, "Denetim Serbestklik Müdürümüzün bizlere çok destekleri oldu. Böyle bir gece düzenleyelim dediler. Biz de tamam dedik. Burada sayın Başsavcımız, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanımız ve memur arkadaşlarımıza güzel bir gece yaşattık. Duruşma salonlarında hakim ve savcıların önüne çıkmaktansa böyle beraber halay çekip, beraber müzik yapmak herşeyin ötesinde ve paha biçilemez bir şey" ifadelerini kullandı.