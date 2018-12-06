Van'da "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" Projesi Başlatıldı

06 Aralık 2018 Perşembe 18:23



06 Aralık 2018 Perşembe 18:23

Cumhurbaşkanlığı İkinci Yüz Günlük Eylem Planı kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde 81 ilde başlatılan "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesiyle Van'da, yaklaşık bin 800 öğrenciye yüzme öğretilmesi hedefleniyor.Van Olimpik Yüzme Havuzunda başlatılan çalışmalar birer aylık periyotlarla 3 dönem sürecek.Proje kapsamında merkez ve kırsal mahallelerden getirilen öğrenciler yüzme öğreniyor.Van Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Nevzat İnanç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje kapsamında çalışmaları sürdürdüklerini söyledi."Proje kapsamda 20 Kasım ile 20 Şubat tarihleri arasında yaklaşık bin 800 öğrencimize yüzmeyi öğreteceğiz." diyen İnanç, şöyle konuştu:"Bu çalışma kapsamında 600 sporcumuz haftada 4 gün ve bu günlerde 4 saat olmak üzere 2'şer grup halinde yüzme öğreniyor. Biz burada sayıyı 75'te tutmadık. 100 çocuğumuzu aynı anda eğitime alıyoruz. 3 erkek, 2 kadın olmak üzere 5 antrenör ve bir erkek, bir kadın olmak üzere 2 can kurtaran ile eğitim veriyoruz."İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ise projenin çocukların hayatını kazandırması anlamında önemli olduğunu söyledi.Okullarda yapılan çalışmalar kapsamında yüzme bilmeyen öğrencilerin tespit edildiğini belirten Tevke, çocukların ulaşım hizmetini karşıladıklarını ifade etti.