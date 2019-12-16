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Van'da zabıta ekiplerinden 'şırınga çikolata' denetimi

ANKARA ve Diyarbakır'da okul kantininde satılan 'şırınga çikolata'nın neden olduğu ölümler sonrası, Van'da zabıta ekipleri, okul kantinleri ve çevredeki bakalları denetledi.

16.12.2019 12:08 | Son Güncelleme: 16.12.2019 12:08Van'da zabıta ekiplerinden 'şırınga çikolata' denetimi

ANKARA ve 'da okul kantininde satılan 'şırınga çikolata'nın neden olduğu ölümler sonrası, 'da zabıta ekipleri, okul kantinleri ve çevredeki bakalları denetledi.

Van Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kentte bulunan okullara giderek, öğrencilerin alışveriş yaptığı kantinleri denetledi. Kantinlere giren ekipler, ürünlerin son kullanma tarihleri ve TSE damgasının olup olmadığını tek tek kontrol etti. Kantinlerde 'şırınga çikolata'ya rastlanmadı. Denetimlerde, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı, kantin ve personelin genel hijyen durumu ve kullanılan gıdaların muhafaza koşullarına uygunluğu gibi konularda da  denetim yapıldı. ekipleri, çocukların sağlığı konusunda kantin ve bakkal işletmecilerini de uyardı.



Diyarbakır, Zabıta, Van, Güncel

Kaynak: DHA

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