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Van'da zabıta ekiplerinden 'şırınga çikolata' denetimi

Van'da zabıta ekiplerinden 'şırınga çikolata' denetimiAnkara ve Diyarbakır'da okul kantininde satılan 'şırınga çikolata'nın neden olduğu ölümler sonrası, Van'da zabıta ekipleri, okul kantinleri ve çevredeki bakalları denetledi.

16.12.2019 12:29 | Son Güncelleme: 16.12.2019 12:31
'da zabıta ekiplerinden 'şırınga çikolata' denetimi
Ankara ve 'da okul kantininde satılan 'şırınga çikolata'nın neden olduğu ölümler sonrası, Van'da zabıta ekipleri, okul kantinleri ve çevredeki bakalları denetledi.
Van Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kentte bulunan okullara giderek, öğrencilerin alışveriş yaptığı kantinleri denetledi. Kantinlere giren ekipler, ürünlerin son kullanma tarihleri ve TSE damgasının olup olmadığını tek tek kontrol etti. Kantinlerde 'şırınga çikolata'ya rastlanmadı. Denetimlerde, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı, kantin ve personelin genel hijyen durumu ve kullanılan gıdaların muhafaza koşullarına uygunluğu gibi konularda da denetim yapıldı. ekipleri, çocukların sağlığı konusunda kantin ve bakkal işletmecilerini de uyardı.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Behçet DALMAZVAN, (DHA)
Van'da zabıta ekiplerinden 'şırınga çikolata' denetimi

Diyarbakır, Zabıta, Van, Güncel

Kaynak: DHA


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