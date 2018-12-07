Van'da zorla tutulan 34 yabancı uyruklu şahıs kurtarıldı

07 Aralık 2018 Cuma 11:36



07 Aralık 2018 Cuma 11:36

Van'da zorla tutulan 34 yabancı uyruklu şahıs kurtarıldıVAN - Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir evde zorla tutulan 34 yabancı uyruklu kaçak şahsı kurtardı. 156 Jandarma İmdat hattına gelen bir ihbar üzerine Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışma neticesinde ihbarı yapan Afganistan uyruklu şahsa ait telefon numarasının konum bilgisi tespit edildi. Bunun üzerine Başkale ilçesine bağlı Gelenler Mahallesi'nde bulunan bir adrese, zırhlı araçların da katılımıyla Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon yapıldı. Operasyon neticesinde 18'i çocuk olmak üzere 34 Afganistan uyruklu kaçak şahıs kurtarıldı.Olayla ilgili olarak 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.