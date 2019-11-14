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Van'daki 7 okula 'Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketi' verildi

Van'daki 7 okul, eTwinning projeleri kapsamında Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketi Belgesi ve Levhası almaya hak kazandı.

14.11.2019 10:33 | Son Güncelleme: 14.11.2019 10:38Van'daki 7 okula 'Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketi' verildi
'daki 7 okul, eTwinning projeleri kapsamında Ulusal ve Kalite Etiketi Belgesi ve Levhası almaya hak kazandı.

Van Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, düzenlenen eTwinning tanıtım toplantısının ardından ödül almaya hak kazanan okul müdürlerine ve öğretmenlerine ödüllerini takdim etti. İlçe milli eğitim müdürlerinin de katıldığı bilgilendirme ve ödül töreninin ardından Ar-Ge Birimi Proje Koordinatörü Selma Yazlık tarafından eTwinning projesinin slayt sunumla tanıtımını yapıldı.

Avrupa'da okul ortaklarının kurulması, öğrenci ve öğretmenlerin bilişim teknolojilerini ve yabancı dil becerilerinin artırılması amacıyla yürütülen eTwinning faaliyeti, Türkiye'de Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü Ulusal Destek Servisi (UDS) tarafından yürütülmektedir. - VAN

Avrupa, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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