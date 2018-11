Van'daki Akdamar Adası, Her Mevsim Yeşil Olacak

14 Kasım 2018 Çarşamba 13:19



VAN'ın Gevaş ilçesinde bulunan ve tarihi Akdamar Kilisesi'ne de ev sahipliği yapan Akdamar Adası, Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarla tatlı suya kavuşturulmasının ardından şimdi de adada yeşillendirme çalışması başlatıldı.Kentin önemli turizm değerleri arasında yer alan Akdamar Adası'nın tatlı su ihtiyacının karşılanması için Van Su ve Kanalizasyon İdaresince (VASKİ) sürdürülen çalışma ile Van Gölü zeminine döşenen 4 kilometrelik borularla ada kısa bir süre önce tatlı suya kavuştu. Tatlı suya kavuşan Akdamar Adası'nda şimidide yeşillendirme çalışmalarına başlandı.Adanın her mevsim yeşil kalması ve üzerinde barındırdığı canlıların yaşamını sürdürebilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı ve Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan yeşillendirme çalışmalarının startı verildi. Bu kapsamda Van'ın da bağlı bulunduğu Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü'nden bir ekip Van'a gelerek adada ağaçlandırma ile ilgili çalışmalara başladı. Çalışma sonunda ada şartlarına en iyi şekilde uyum sağlayacak ağaçların dikimi yapılacak. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi tarafından da adada peyzaj çalışmaları yürütülecek.Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Akdamar Adası'nda başlatılan projenin detaylarını incelemek için beraberindeki Gevaş Kaymakamı İshak Çınar, Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, Elazığ Orman Bölge Müdürü Ziya Polat ve ilgili daire başkanları ile birlikte adada incelemelerde bulundu. Adanın tatlı suya kavuşmasının birçok açıdan önemli olduğunu belirten Vali Zorluoğlu, Akdamar Adası'nın iklim yapısına uygun ağaçların ekiminin yapılacağını söyledi.Vali Zorluoğlu, Büyükşehir Belediyesinin önemli projelerinden biri olan Akdamar Adası'nın tarihinde ilk kez tatlı suya kavuştuğunu belirterek, "Çeşmelerimizden şu an sular akıyor. Bununla birlikte çok güzel bir depo yapıldı. İnşallah çok kısa bir süre sonra adanın birçok noktasına da aynı anda tatlı su götürmüş olacağız" dedi.AKDAMAR ADASI HER MEVSİM YEŞİL OLACAKHer yıl binlerce yerli ve yabancı turisti adada ağırladıklarını belirten Vali Zorluğlu, adaya gelen ziyaretçilerin artık daha yeşil bir ada ile karşılaşacaklarını belirterek şöyle konuştu:"Adaya getirdiğimiz tatlı su ile sadece insanlara değil, bitki ve hayvanlara da can suyu vermiş olacağız. Elazığ'dan gelen Orman Bölge Müdürümüz ile burada nasıl bir ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışması yapabileceğimizi yerinde inceledik. Orman Bölge ve İl Müdürlüğümüz ile Belediyemizin ilgili ekipleri burada teknik düzeyde ortaklaşa çalışacaklar. Burası için en uygun ağaç türleri konusunda fikir geliştirecekler. İnşallah projesini tamamlayıp bu yıl içerisinde Sivil Toplum Örgütlerimizi, gönüllü vatandaşlarımızı da işin içine katarak adada bir ağaçlandırma faaliyeti yapacağız. Yine burada kendi elektrik enerjisini üreten bir güneş enerjisi panel sistemi mevcut. Bu panel sistemini daha da geliştirip güçlendirmeyi düşünüyoruz. Bunu yaptığımızda da inşallah burada bazı bölgeleri ışıklandırmış olacağız. İlimiz için, memleketimizin turizmi için, hayırlı uğurlu olsun." - Van