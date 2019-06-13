Van
'daki arıcılar 'bal' duasına çıktı
Van'da geçen yıl kurak ve verimsiz bir sezon geçiren arıcılar, bu yıl aynı sorunları yaşamamak için 'bal' duasına çıktı. Küresel ısınmanın etkilerini her geçen yıl daha çok gördüklerini belirten Van Arıcılar Birliği Başkanı Halil Tandoğan, Geçtiğimiz yıl arı kayıplarını yaşadığımız ve kurak geçen bir bal sezonu yaşadık. Bu sene olabilecek ihtimallere karşı bizde dinen inancımız gereği arıcılarımızla birlikte 'bal' duasına çıktık diye konuştu.
Yüksek rakımlı yaylaları ve zengin bitki örtüsüyle arıcılar için önemli olan Van ve çevresinde, geçtiğimiz yıl bal sezonu verimsiz geçti. Bununla ilgili çözüm önerileri ve yapılacaklar konusunda Van Arıcılar Birliği Başkanı Halil Tandoğan arıcılarla Bahçesaray
İlçesi'nde bir toplantı yaptı. Tandoğan toplantıda arıcılarla görüşüp fikir alışverişi yaptı. Geçtiğimiz yıl kurak ve verimsiz bir sezon geçiren arıcılar, bunu mevsim şartlarının zamanında yaşanmamasına ve küresel ısınmanın etkilerine bağladı. Bu yılda aynı şeylerin yaşanması için toplanan arıcılar sezonu açarken bereketli olması için 'bal' duasına çıktı. İmam eşliğinde Bahçesaray'ın yüksek rakımlı bölgesinde bal duasını çıkan arıcılar, dua okuyup verimli bir sezon geçirmeyi diledi.
Van Arıcılar Birliği Başkanı Halil Tandoğan, Bahçesaray'ın tarım ve hayvanlcılıktan sonra ikinci geçim kaynağının balcılık olduğunu söyledi. Tandoğan, Bugün bütün arıcılarımızla birlikte bugün toplandık. İçinde bulunduğumuz yıl için, ne yapılabiliriz diye konuşup fikir alışverişinde bulunduk. Geçtiğimiz yıl kurak bir sezon geçirdik. Küresel ısınmasının etkileri her geçen yıl daha da hissedilir bir duruma geldi. Geçtiğimiz yıl arı kayıplarını yaşadığımız ve kurak geçen bir bal sezonu yaşadık. Bu sene olabilecek ihtimallere karşı bizde dinen inancımız gereği arıcılarımızla birlikte 'bal' duasına çıktık. Amacımız her duada olduğu gibi bizimde Rabbimizden beklentimiz bol bereketli bir sezon geçirip, bu sektördeki insanların yüzlerinin gülmesidir. Umarım dualarımız kabul olur ve verimli bir sezon geçiririz diye konuştu.
Kaynak: DHABahçesaray
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