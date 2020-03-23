Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Van'daki banklar söküldü - Haberler

Van'daki banklar söküldü

Van Büyükşehir Belediyesi, yeni tip korona virüse karşı aldığı tedbirler kapsamında vatandaşlar arasında sosyal mesafeyi açmak amacıyla kent genelindeki parklarda bulunan bank sökümünü gerçekleştiriyor.

23.03.2020 12:45 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:45
Van'daki banklar söküldü
Van Büyükşehir Belediyesi, yeni tip korona virüse karşı aldığı tedbirler kapsamında vatandaşlar arasında sosyal mesafeyi açmak amacıyla kent genelindeki parklarda bulunan bank sökümünü gerçekleştiriyor.

Tüm dünyada ve Türkiye 'de korona virüsü nedeniyle tedbirler sürüyor. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın dört bir tarafına yayılan korona virüsü Türkiye'yi de sarstı. Dünyayı etkisi altına alan ve insan sağlığını ciddi şekilde tehdit eden korona virüse karşı Türkiye'de yürütülen topyekün mücadele kapsamında gerekli önlemler alınmaya devam ediliyor. Bu kapsamda kentte yoğun olarak kullanılan parklarda yer alan bank sökümüne başlayan Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı; Ahmed-i Hani Kültür Parkı, Dabbağoğlu Parkı, Musa Anter Parkı ve son olarak Demokrasi Parkındaki bankları topladı.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Mehmet Kaptanoğlu, korona virüsünün yayılımının önüne geçmek için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirtti. Bu kapsamda kentte yaklaşık 20 parkta bank sökümü gerçekleştireceklerini ifade eden Başkan Kaptanoğlu, "İlimizin birçok yerinde birçok park inşa etmiştik. Korona virüs hadisesinden sonra vatandaşımızın sosyal alanlarında gerekli mesafeyi koruması için banklarımızı kaldırmaya başladık. Bu çalışma almış olduğumuz tedbirlerden sadece bir tanesidir. Korona virüsün yayılımını önleme adına bank kaldırma çalışmamız devam ediyor. Parklarımız sürekli gözetim altında, ilk olarak yoğun olarak kullanılan parklarımızda başladık. Bu çalışmamızı genişleteceğiz" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler : Türkiye, Van, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

İBB Başkanı İmamoğlu, sokağa çıkma yasağını alenen dillendirdi Haberler
İBB Başkanı İmamoğlu, sokağa çıkma yasağını alenen dillendirdi
Uzman isim ’Koronavirüs 3 yolla bitebilir’ deyip maddeleri sıraladı Haberler
Uzman isim "Koronavirüs 3 yolla bitebilir" deyip maddeleri sıraladı
13 maddelik koronavirüs paketi! ’Salgın süresince çift maaş alsınlar’ Haberler
13 maddelik koronavirüs paketi! "Salgın süresince çift maaş alsınlar"
Çalışma saatleri kısalan bankaların önünde uzun kuyruklar oluştu Haberler
Çalışma saatleri kısalan bankaların önünde uzun kuyruklar oluştu
Kovid-19 sebebiyle adliyelerde yeni dönem! Nöbet sistemine geçiliyor Haberler
Kovid-19 sebebiyle adliyelerde yeni dönem! Nöbet sistemine geçiliyor
Uzman doktor koronavirüse karşı tavsiye etti: Direncimizi artırır Haberler
Uzman doktor koronavirüse karşı tavsiye etti: Direncimizi artırır
’Yarına kadar süreleri var, fabrikalarına el koymaktan çekinmeyiz’ Haberler
"Yarına kadar süreleri var, fabrikalarına el koymaktan çekinmeyiz"
İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti Haberler
İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti

Son Dakika Güncel Haberleri

Ukrayna'dan gelen tır şoförleri Sakarya'da öğrenci yurduna yerleştirildi - Haber İSTANBUL ANADOLU ADLİYESİ'NDE GİRİŞTE ATEŞ ÖLÇÜLMEYE BAŞLANDI - Haber DHA YURT BÜLTENİ -10 - Haber İzmir Büyükşehir Belediyesinden tasarruf önlemleri - Haber Munzur Nehri'nde kaybolan Uzman Çavuş Güneş'ten 7'nci günde de iz yok - Haber İBB Başkanı İmamoğlu: Tümüyle sokağa çıkma yasağı gelebilir - Haberler Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle adliyelerde ve bölge adli mahkemelerinde nöbet sistemine geçildi - Haber Son dakika: Yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşımız 23 ildeki 36 yurtta karantinaya alındı - Haber Eğitim birliklerine yeni katılan askerler 14 gün gözetim altında tutulacak - Haber Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı - Haber Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir - Haber
Loading