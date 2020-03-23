Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› genel ››Van'daki banklar söküldü - Haberler

Van'daki banklar söküldü

Van'daki banklar söküldü Van Büyükşehir Belediyesinden korona virüsüne karşı topyekün mücadele Van Büyükşehir Belediyesi, yeni tip korona virüse karşı aldığı tedbirler kapsamında vatandaşlar arasında sosyal mesafeyi açmak amacıyla kent genelindeki parklarda bulunan bank sökümünü gerçekleştiriyor.

23.03.2020 14:21 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:23
Van 'daki banklar söküldü
Van Büyükşehir Belediyesinden korona virüsüne karşı topyekün mücadele
VAN - Van Büyükşehir Belediyesi, yeni tip korona virüse karşı aldığı tedbirler kapsamında vatandaşlar arasında sosyal mesafeyi açmak amacıyla kent genelindeki parklarda bulunan bank sökümünü gerçekleştiriyor.
Tüm dünyada ve Türkiye 'de korona virüsü nedeniyle tedbirler sürüyor. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın dört bir tarafına yayılan korona virüsü Türkiye'yi de sarstı. Dünyayı etkisi altına alan ve insan sağlığını ciddi şekilde tehdit eden korona virüse karşı Türkiye'de yürütülen topyekün mücadele kapsamında gerekli önlemler alınmaya devam ediliyor. Bu kapsamda kentte yoğun olarak kullanılan parklarda yer alan bank sökümüne başlayan Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı; Ahmed-i Hani Kültür Parkı, Dabbağoğlu Parkı, Musa Anter Parkı ve son olarak Demokrasi Parkındaki bankları topladı.
Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Mehmet Kaptanoğlu, korona virüsünün yayılımının önüne geçmek için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirtti. Bu kapsamda kentte yaklaşık 20 parkta bank sökümü gerçekleştireceklerini ifade eden Başkan Kaptanoğlu, "İlimizin birçok yerinde birçok park inşa etmiştik. Korona virüs hadisesinden sonra vatandaşımızın sosyal alanlarında gerekli mesafeyi koruması için banklarımızı kaldırmaya başladık. Bu çalışma almış olduğumuz tedbirlerden sadece bir tanesidir. Korona virüsün yayılımını önleme adına bank kaldırma çalışmamız devam ediyor. Parklarımız sürekli gözetim altında, ilk olarak yoğun olarak kullanılan parklarımızda başladık. Bu çalışmamızı genişleteceğiz" dedi.
(YLM-MSA-Y) Van’daki banklar söküldü

Kaynak: İHA

Haberin Videosu :

Van'daki banklar söküldü
Etiketler : Türkiye, Van, Genel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

genel Manşet

Haberler

Son Dakika genel Haberleri

Ruhani: ABD İran'da koronavirüsle mücadeleye yardım etmek istiyorsa yaptırımları kaldırmalı - Haberler Gazeteciler Cemiyeti: Koronavirüse karşı gazetecilerin can güvenliğinden medya kuruluşları sorumlu - Haberler Serdivan Belediyesi ekipleri yaşlılar için seferber oldu - Haberler Bahçıvan çalıştığı sitenin yöneticisini silahla vurarak öldürdü - Haberler Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "İşyurtları Kurumu tarafından kiraya verilmiş ve bu süreçte tedbiren... - Haberler Son dakika: Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ardından basın toplantısı düzenleyecek Son dakika: Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ardından basın toplantısı düzenleyecek - Haberler Rusya'da 65 yaş üstü kişilere getirilen sokağa çıkma yasağı Putin için geçerli mi? Kremlin yanıtladı - Haberler İtalya'da koronavirüsten ölen erkeklerin ve kadınların yaş ortalaması netlik kazandı - Haberler Bir kentimizde uyarıları dikkate alan yok! Cadde ve sokaklar dolup taştı - Haberler Koronavirüsün esir aldığı İran'ı bir de sel felaketi vurdu: 11 ölü - Haberler Son Dakika: Kredi borçlarını erteleyen banka sayısı 7 oldu! İşte erteleme kararı alan bankalar
Loading