Van'daki Çevre Kirliliği 250 Milyon Liralık Yatırımla Önlenecek

13 Aralık 2018 Perşembe 11:09



13 Aralık 2018 Perşembe 11:09

CEMAL AŞAN - Van Büyükşehir Belediyesi, toplam 250 milyon liraya malolacak iki ayrı çevre yatırımıyla hem Van Gölü'nü kirlilikten kurtaracak hem de çöplerin daha sağlıklı ortamda depolanmasını sağlayacak projeleri hayata geçiriyor.İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Van Büyükşehir Belediyesi, belediye hizmetlerinin yanı sıra kentin geleceğine yönelik projeler de hazırlıyor. Bölgenin en önemli değerlerinden Van Gölü'nün yıllardır süren kirlilik sorununu çözmek için 100 milyon lira bütçeli "İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi" projesini hazırlayan belediye, 2020'de tamamlanacak tesisle kentin 2050 yılına kadar kanalizasyon sorununu çözecek.Yeni tesis sayesinde yüzde 75'i arıtılmadan direkt göle deşarj edilen kentin atık suyunun tamamı arıtılacak ve Van Gölü kirlilikten kurtarılacak.Ayrıca, "Entegre Katı Atık Yönetimi Tesisi" sayesinde de Van'ın gelecek 25 yıllık çöp sorununu çözecek belediye, 150 milyon liralık yeni tesisi, kasasından para çıkmadan kente kazandıracak.Daha önce vahşi depolama yöntemiyle çöplerin biriktirildiği alanın üzerini kapatarak yeşillendirecek belediye, bünyesinde ayrıştırma, fermantasyon ve entegre birimlerinin yanı sıra 3,2 milyon metreküplük yeni düzenli depolama sahası bulunan yeni tesisle kentin çöplerini son teknolojiyi kullanarak ayrıştıracak.Belediye, üzeri kapatılacak çöp alanı ile yeni tesislerde güneş enerjisi ve biyogazdan üretilecek elektrik enerjisinden de yıllık yaklaşık 5 milyon lira kazanç elde edecek. Bununla 30 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak.Van Gölü artık kirlenmeyecekVan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Ülker Cem Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte çevre konusunda önemli yatırımlar yaptıklarını ve vatandaşlardan da bu konuda olumlu geri dönüşler aldıklarını söyledi.Büyükşehir Belediyesine bağlı Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Van Gölü'nün kirlilikten kurtarılması için çalışma başlatıldığını anlatan Kaplan, şöyle devam etti:"Atık su arıtma tesisi inşaatını bu yıl içinde başlattık. Kendi bütçemizden 100 milyon lira kaynakla yeni arıtma tesisi yapılıyor. Kayyum belediyeciliğinden önce 8-10 yıl boyunca bu sorun yaşanmasına rağmen herhangi bir proje ortada yoktu. Bu büyük bir çevre yatırımı. Tesis 2020'de tamamlanacak ve 100 milyon liralık yatırımla Van'ın 2050 yılına kadar bütün kanalizasyon sorununu çözmüş olacak. Bir Vanlı olarak Van Gölü'nün bu durumundan üzüntü duyuyordum. Atıkların yüzde 75'i direkt göle deşarj ediliyordu. 2019 sonunda bu sorunu aşmış ve Van Gölü'nü bu dertten kurtarmış olacağız."Mevcut arıtma tesisinin bulunduğu bölgede, dip çamuru kirlenmesinin söz konusu olduğunu kaydeden Kaplan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla göldeki dip çamurunun analiz ve kirlilik tespitinin ardından temizlenmesiyle ilgili çalışmaların yapılacağını aktardı.Kaplan, yürütülecek projeler sayesinde, ülkenin en önemli değerlerinden biri olan Van Gölü'nün kirlilikten kurtarılacağını vurguladı."Van'ı daha yaşanabilir hale getireceğiz"Belediyenin kasasından para çıkmadan 150 milyon liralık katı atık tesisini kente kazandıracaklarını belirten Kaplan, şunları kaydetti:"Mevcut vahşi depolama alanının üzeri kapatılarak ağaçlandırılacak ve oradan elektrik enerjisi üretilecek. Yeni katı atık depolama alanında da biyogazdan elektrik enerjisi üretilecek. Belediyemiz de üretilen enerjiden pay alacak. Böylece belediyemiz kasasından para çıkmadan belediyeye kazanç sağlayacak bir tesisin ihalesini yaptık. İhaleyi kazanan firma tesisi yapacak. Belediye kasasına girecek para, enerji üretiminden elde edilen yüzdelik dilim üzerinden olacak. Yeni depo alanı daha teknolojik olacak ve sürekli üstü örtülebilir alanlar oluşturulacak. Firma 25 yıl işlettikten sonra tesisi belediyemize devredecek. Mart, nisan ayında vahşi depolama alanını kapatmış olacağız."Van Gölü'ne akan derelerin ıslah edilmesi ve temizlenmesi konusunda da önemli çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Kaplan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı "Sıfır Atık Projesi"ne başlayan ilk kurum olduklarını, bundan sonra da atıkların kaynağında ayrıştırılmasına yönelik çalışma yürüteceklerini anlattı.Kaplan, projeler kapsamında ilçelerden de katı atıkların kente taşınacağını aktararak, "İlçelerdeki atıkları Van'daki tesise taşıyarak enerji üretimini artıracağız. Aynı zamanda ilçelerin çöp sorununu da ortadan kaldıracağız. Van bir turizm kenti. Çevre yatırımları ile Van'ı daha yaşanabilir, daha turistik, Van Gölü'nü daha yüzülebilir bir hale getirmiş olacağız." dedi.