Haberler » Güncel » Van'daki çığ bölgesinde kar yağışı aralıklarla devam edecek - Haber

Van'daki çığ bölgesinde kar yağışı aralıklarla devam edecek

Çığ hadisesinin yaşandığı Van'ın Bahçesaray ilçesinde kar yağışının aralıklarla devam etmesi öngörülüyor.

05.02.2020 17:08 | Son Güncelleme: 05.02.2020 17:08Van'daki çığ bölgesinde kar yağışı aralıklarla devam edecek
Çığ hadisesinin yaşandığı 'ın ilçesinde kar yağışının aralıklarla devam etmesi öngörülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre, Van'ın Bahçesaray ilçesinde bugün akşam orta ve zamanla hafif kuvvette kar yağışlarının devam edeceği tahmin ediliyor.
Yarın ise bölgede yağış beklenmiyor.
Cuma günü başlayacak kar yağışlarının, öğleden sonra etkisini arttırması ve pazar sabah saatlerine kadar kuvvetli rüzgarla birlikte tipi şeklinde yoğun olarak devam edeceği öngörülüyor.

Bahçesaray, Van, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:22  Türkiye nüfusu açıklandı! TÜİK 2020 Türkiye nüfusu il il
16:43  Şilan Makal kimdir? Şilan Makal nereli, kaç yaşında?
16:36  Van Bahçesaray nerede? Bahçesaray rakımı kaç?
15:36  Vahamet nasıl yazılır TDK'ya göre vahamet mi, vehamet mi? Vahamet ne demek?
14:31  Yaman Taciroğlu kimdir, kaç yaşında? Yaman Taciroğlu ne iş yapıyor?
5.02.2020 18:12:12