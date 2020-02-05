Haberler » Magazin » Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar! - Magazin

Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!

Van'ın Bahçesaray ilçesinde 5 kişinin öldüğü çığ felaketinde kaybolan 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine çığ düştü. AFAD, faciada 33 kişinin öldüğünü ve 53 kişinin yaralandığını açıkladı. Bu facia sonrası ünlü isimler sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla üzüntülerini ifade ettiler.

05.02.2020 17:32 | Son Güncelleme: 05.02.2020 17:38

'ın ilçesinde dün akşam saat 17.00 sıralarında üzerine çığ düşen minibüste bulunan 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 6 kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı. Minibüste olduğu değerlendirilen ve sabah saatlerinden itibaren devam eden 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürdürülürken ikinci defa çığ düştü. İkinci çığ faciasında 33 kişi yaşamını yitirdi. İki günde meydana gelen iki faciada ölü sayısı toplamda 38'e yükseldi.

ÇIĞ FACİASI ÜNLÜ İSİMLERİ YASA BOĞDU

Facianın ardından aralarında Hadise, Engin Altan Düzyatan, Hayko Cepkin ve Doğa Rutkay'ın olduğu çok sayıda ünlü isim yaptığı paylaşımlarla üzüntülerini ifade ettiler.

İşte ünlü isimlerin çığ faciasıyla ilgili yaptığı paylaşımlar:

VanVan'daki çığ felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi

Son Dakika: VanSon Dakika: Van'da minibüsün üzerine çığ düştü

Çığ altından kendi çabalarıyla kurtulan operatör: Minibüsü aradım ancak bulamadımÇığ altından kendi çabalarıyla kurtulan operatör: Minibüsü aradım ancak bulamadım

Van BahçesarayVan Bahçesaray'da minibüs ve iş makinesinin üzerine çığ düştü

Çığ nedir? Çığ düşmesinden nasıl korunulur?Çığ nedir? Çığ düşmesinden nasıl korunulur?

UMKE nedir? UMKEUMKE nedir? UMKE'ye kimler katılabilir? UMKE' nin görevleri nelerdir? UMKE Üyeliğinden Ayrılma ve Çıkarılma Halleri Nelerdir?

AFAD nedir? AFAD açılımı nedir? AFAD iletişim numaraları nedir?AFAD nedir? AFAD açılımı nedir? AFAD iletişim numaraları nedir?

Van Bahçesaray nerede? Bahçesaray rakımı kaç?Van Bahçesaray nerede? Bahçesaray rakımı kaç?

Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!

Bahçesaray, Sabah, Van, Magazin


HABER YORUMLARI (3)
GLŞN:Yakınlarına sabırlar diliyorum.
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
KUZEYİN UŞAĞI:çiğ felaketinde hayatını kaybeden otuz üç kardeşimize Rabbim rahmet eylesin, yaralılara da acil şifalar nasip etsin inşallah. yakınlarının, ailelerinin ve ülkemizin başı sağ olsun. .
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
HAKAN:büyle günlerde o yol kapalı olması lazım ihmal başka birşey değil
Yayından Kaldır
1 1
Cevap yaz
Magazin

Son Dakika Haberleri

17:22  Türkiye nüfusu açıklandı! TÜİK 2020 Türkiye nüfusu il il
16:43  Şilan Makal kimdir? Şilan Makal nereli, kaç yaşında?
16:36  Van Bahçesaray nerede? Bahçesaray rakımı kaç?
15:36  Vahamet nasıl yazılır TDK'ya göre vahamet mi, vehamet mi? Vahamet ne demek?
14:31  Yaman Taciroğlu kimdir, kaç yaşında? Yaman Taciroğlu ne iş yapıyor?
5.02.2020 19:42:21