Van'daki çığ faciasına bu kare damga vurdu! Yürek burkan görüntü

Van 'ın Bahçesaray ilçesinde dün akşam saat 17.00 sıralarında üzerine çığ düşen minibüste bulunan 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 6 kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı. Minibüste olduğu değerlendirilen ve sabah saatlerinden itibaren devam eden 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürdürülürken ikinci defa çığ düştü. İkinci çığ faciasında 33 kişi yaşamını yitirdi. İki günde meydana gelen iki faciada ölü sayısı toplamda 38'e yükseldi.

ÇIĞ FACİASINA DAMGA VURAN KARE

Kurtarma çalışmaları devam ederken, çığ faciası karşısında bir askerin çaresizce oturduğu görüntüler olayın acı boyutunu bir kez daha gösterdi. 8 jandarmanın şehit olduğu çığ faciasında Mehmetçik, arkadaşlarının arkasından çaresizce baktı.

NE OLMUŞTU?

Van Bahçesaray'da seyir halindeki bir minibüsün üzerine çığ düşmesi sonucu yaşanan felakette, 5 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Çığ altında kaldığı düşünülen 2 vatandaşımızın ise arama kurtarma çalışmaları devam etmekteydi. Bu sırada kurtarma çalışmalarını sürdüren ekibin üzerine çığ düştü. İkinci çığ faciasında 33 kişi hayatını kaybetti.