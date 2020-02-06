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Van'daki çığ faciasında can kaybı 41'e yükseldi; 1 kişi aranıyor (3)

ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİVan Valiliği, Van-Bahçesaray karayolunda meydana gelen çığ felaketi sonrası havanın kararması nedeniyle arama çalışmalarına ara verildiğini açıkladı.

06.02.2020 18:02 | Son Güncelleme: 06.02.2020 18:02Van'daki çığ faciasında can kaybı 41'e yükseldi; 1 kişi aranıyor (3)

ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ

Valiliği, Van- karayolunda meydana gelen çığ felaketi sonrası havanın kararması nedeniyle arama çalışmalarına ara verildiğini açıkladı.

Açıklamada,"Bugün sabah saatlerinde başlayan arama-kurtarma çalışmalarına, meteorolojik veriler, teknik heyetin sahada yaptığı incelemeler ve havanın kararması dolayısıyla bu saat itibari ile ara verilmiştir. Arama-kurtarma çalışmalarına cuma günü, günün ağarmasıyla birlikte, teknik heyetin yapacağı değerlendirme sonrası başlanacaktır. Bugün 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşılan çığ bölgesinde, profesyonel ekipler çığ altında kaldığı değerlendirilen 1 itfaiye erinin çıkarılması için çalışma yapacaktır."

Behçet DALMAZ/VAN,



Van Valiliği, Bahçesaray, Van, Güncel

Kaynak: DHA

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