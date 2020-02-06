Van'daki çığ faciasında hayatını kaybeden 18 şehidimizin isimleri belli oldu

Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ faciasının ardından bölgede arama kurtarma çalışmasına katılan ekiplerin üzerine çığ düştü. İkinci çığın altında kalan 11 asker ile 7 korucu şehit oldu.

MEMLEKETLERİNE UĞURLANDILAR

Şehitler için Van Jandarma Filo Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Şehitlerimiz, törenin ardından memleketlerine uğurlandı. Şehitler için düzenlenen törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da katıldı. Törende şehitler için dua edildi.

ŞEHİTLERİMİZİN KİMLİKLERİ

Çığ faciasında şehit olan asker ve korucuların isimler de belli oldu.

- Uzman Çavuş Özgür Işık (Düzce Merkez),

- Uzman Çavuş Özen Akçam (Artvin, Ardanuç),

- Uzman Çavuş Ramazan Süslü (Aksaray, Sultanhanı),

- Uzman Çavuş Ufuk Deniz (Kastamonu, Tosya),

- Jandarma Astsubay Çavuş Fatih Karagöz (Kocaeli, Kartepe),

- Uzman Onbaşı Osman Karaca (Tokat, Almus),

- Uzman Onbaşı Cihat Erat (Erzurum, İspir),

- Uzman Çavuş Muammer Keskin (Aydın, Çine),

- Uzman Çavuş Oğuzhan Ulaş Avcı (Kars, Arpaçay),

- Uzman Çavuş Mesut Deniz (Kahramanmaraş, Türkoğlu),

- Uzman Onbaşı Tarkan Karaca (Eskişehir, Sivrihisar),

KORUCULAR

- Hekim Kazgan,

- Nimet İnçamur,

- Abdulselam Mantaş,

- Tahsin Karan,

- Bayram Bulcar,

- Metin Mantaş,

- Mehmet Esen