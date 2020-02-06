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Van'daki çığ faciasında hayatını kaybeden 18 şehidimizin isimleri belli oldu

Van'da 2 kişiyi kurtarmaya giden ekibin üzerine düşen çığ sonucunda şehit düşen 11 asker ile 7 korucunun isimleri belli oldu.

06.02.2020 10:39 | Son Güncelleme: 06.02.2020 11:03

Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ faciasının ardından bölgede arama kurtarma çalışmasına katılan ekiplerin üzerine çığ düştü. İkinci çığın altında kalan 11 asker ile 7 korucu şehit oldu.

MEMLEKETLERİNE UĞURLANDILAR

Şehitler için Van Jandarma Filo Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Şehitlerimiz, törenin ardından memleketlerine uğurlandı. Şehitler için düzenlenen törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da katıldı. Törende şehitler için dua edildi.

ŞEHİTLERİMİZİN KİMLİKLERİ

Çığ faciasında şehit olan asker ve korucuların isimler de belli oldu.

- Uzman Çavuş Özgür Işık (Düzce Merkez),

- Uzman Çavuş Özen Akçam (Artvin, Ardanuç),

- Uzman Çavuş Ramazan Süslü (Aksaray, Sultanhanı),

- Uzman Çavuş Ufuk Deniz (Kastamonu, Tosya),

- Jandarma Astsubay Çavuş Fatih Karagöz (Kocaeli, Kartepe),

- Uzman Onbaşı Osman Karaca (Tokat, Almus),

- Uzman Onbaşı Cihat Erat (Erzurum, İspir),

- Uzman Çavuş Muammer Keskin (Aydın, Çine),

- Uzman Çavuş Oğuzhan Ulaş Avcı (Kars, Arpaçay),

- Uzman Çavuş Mesut Deniz (Kahramanmaraş, Türkoğlu),

- Uzman Onbaşı Tarkan Karaca (Eskişehir, Sivrihisar),

KORUCULAR

- Hekim Kazgan,

- Nimet İnçamur,

- Abdulselam Mantaş,

- Tahsin Karan,

- Bayram Bulcar,

- Metin Mantaş,

- Mehmet Esen

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Van'daki çığ faciasında hayatını kaybeden 18 şehidimizin isimleri belli oldu

3. Sayfa, Güncel


HABER YORUMLARI (13)
DOS 6.22:allah rahmet etsin
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EFEDAYI:Ülke olarak çok üzüldük . Rabbimiz önce hayatını kaybedenlerin yakınlarına sonra hepimize sabır ihsan eylesin ; yaralılara acil şifa ihsan eylesin , Tüm ölenlerimize Allah Rahmet Eylesin .
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ADINIZI YAZIN:ALLAH RAHMET EYLESİN AİLELERİNE SABIR VERSİN
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MUSTAFA ERTUĞRUL:Mevlam ülkemizi ve milletimizi bu tür felaketlerle bir daha karşılaştırmasın . Ebedi aleme gidenlerin mekanlarını da cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin. kalanlara da sabırlar versin .
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GÖKYÜZÜ:ALLAH RAHMET EYLESİN, MEKANLARI CENNET OLSUN. . .
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MİRKUT:ALLAH RAHMET EYLESİN
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CANLARIM:Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker! Gökten ecdâd inerek öpse o pâk alnı değer. Yattığınız yer cennet mekanı olsun. YÜCE TÜRK Milletinin başısağolsun.
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MEHMET ALADAĞ:ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANLARI CENNET OLSUN. ALLAH GERİDE KALANLARA SABIRLAR VERSİN.
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TÜRKİYE:ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANLARI CENNET OLSUN NUR İÇİNDE YATSINLAR RABBİM AİLELERİNE SABIR VERSİN GERİDE
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KARGOCU:Ülkemizin başı saolsun
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