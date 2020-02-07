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Van'daki çığda hayatını kaybedenler için hatim indirildi

Van'ın Edremit ilçesinde, Bahçesaray'daki çığda yaşamını yitirenler için Kur'an-ı Kerim okundu, hatim indirildi.

07.02.2020 16:06 | Son Güncelleme: 07.02.2020 16:40Van'daki çığda hayatını kaybedenler için hatim indirildi
'ın ilçesinde, 'daki çığda yaşamını yitirenler için Kur'an-ı Kerim okundu, hatim indirildi.
Edremit Kaymakamlığı, Edremit Belediyesi ve müftülük iş birliğiyle Van-Bahçesaray kara yolundaki Karabet Geçidi'nin 33. kilometresinde düşen çığlarda hayatını kaybedenler için ilçedeki 5 camide program düzenlendi.
Kur'an-ı Kerim'in okunduğu, hatimlerin indirildiği programa katılan vatandaşlar, deprem şehitleri için dua etti. Belediye ekipleri programa katılanlara lokum dağıttı.
Edremit Belediyesi Başkan Yardımcısı Ercan Karahan, çığda hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa diledi.
Yaşanan olayın acısının yürekleri sızlattığını belirten Karahan, "Edremit halkı bu anlamda bir duyarlılık gösterdi. Camilerimizde hatimler, dualar şehitlerimizin ruhlarına hediye edildi. Rabbimden bu tür felaketlerin bir daha yaşanmamasını diliyorum." dedi.

Edremit Belediyesi, Bahçesaray, Edremit, Van, Güncel

Kaynak: AA

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