Van'daki çığda hayatını kaybedenler için hatim okutuldu

VAN'ın Edremit ilçesinde, Bahçesaray 'da meydana gelen çığ faciasında hayatını kaybedenler için hatim okunup, dua edildi.

Bahçesaray ilçesinde artarda gelen çığ felaketlerinde 41 kişi hayatını kaybederken, 75 vatandaş da yaralandı. Türkiye'yi yasa boğan çığ felaketinde kar yığınları altında kalan bir kişiyi arama çalışmaları sürerken, Edremit ilçesindeki merkez Ulu Camii başta olmak üzere birçok camide de hatimler okutuldu. Edremit Kaymakamlığı, Edremit Belediyesi ve Edremit İlçe Müftülüğü tarafından 5 camide hatim programı düzenlendi. Cuma Namazı öncesi Edremit Müftülüğü tarafından Kur'an-ı Kerim okutuldu. Hayatını kaybedenler için eller semaya yükselirken, şehit olan kamu görevlileri ve vatandaşlar için de dualar edildi. Program sonrası Edremit Belediyesi tarafından cami çıkışında vatandaşlara lokum ikram edildi.Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Edremit Belediyesi Başkan Yardımcısı Ercan Karahan, yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Edremit Kaymakamlığı, Edremit Belediyesi ve Edremit İlçe Müftülüğü olarak hayatını kaybedenler için bugün hatim programı düzenlediklerini vurgulayan Başkan Karahan, "Edremit Kaymakamlığı'nın öncülüğünde Edremit halkı bu anlamda bir duyarlılık gösterdi. Camilerimizde hatimler okundu, dualar edildi ve şehitlerimizin ruhlarına hediye edildi. Rabbimden bu tür felaketlerin bir daha yaşanmamasını diliyor, bu vesileyle şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" dedi.

- Edremitvan