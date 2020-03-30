Van'daki deprem mağduru üreticilere 2 milyon 150 bin liralık ödeme
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, şubat ayında İran'da meydana gelen depremden etkilenen Van'daki üreticilere 2 milyon 150 bin liralık ödeme yapıldığını bildirdi.
30.03.2020 11:27 | Son Güncelleme: 30.03.2020 11:27
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, şubat ayında İran 'da meydana gelen depremden etkilenen Van 'daki üreticilere 2 milyon 150 bin liralık ödeme yapıldığını bildirdi.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Bekir Pakdemirli, Deprem, İran, Van, Ekonomi