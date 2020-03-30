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Van'daki deprem mağduru üreticilere 2 milyon 150 bin liralık ödeme

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, şubat ayında İran'da meydana gelen depremden etkilenen Van'daki üreticilere 2 milyon 150 bin liralık ödeme yapıldığını bildirdi.

30.03.2020 11:27 | Son Güncelleme: 30.03.2020 11:27
Van'daki deprem mağduru üreticilere 2 milyon 150 bin liralık ödeme
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, şubat ayında İran 'da meydana gelen depremden etkilenen Van 'daki üreticilere 2 milyon 150 bin liralık ödeme yapıldığını bildirdi.

Kaynak: Dunya.com



Etiketler: Bekir Pakdemirli, Deprem, İran, Van, Ekonomi
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