Van'daki depremzedeler için konteyner kurulumuna başlandı
Van'ın Başkale ilçesinde, 23 Şubat'taki depremde evleri hasar gören depremzedeler için konteyner kurulumuna başlandı.
18.03.2020 11:46 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:46
Van 'ın Başkale ilçesinde, 23 Şubat'taki depremde evleri hasar gören depremzedeler için konteyner kurulumuna başlandı.
Merkez üssü İran 'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Başkale ilçesindeki mahallelerde vatandaşların yaraları sarılıyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) İl Müdürlüğü, 10 kişinin hayatını kaybettiği depremden en çok etkilenen Özpınar Mahallesi'nde depremzedelerin barınma sorunun çözümü için çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda mahalleye gönderilen 62 konteyner, tırlarla ilçeye getirildi. Büyükşehir ve Başkale Belediyesi ekiplerinin iş makineleriyle hazır hale getirildiği alana indirilen konteynerlerin kurulumuna da başlandı.
Alt ve üst yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından depremzede aileler konteynerlere yerleştirilecek.
Merkez üssü İran 'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Başkale ilçesindeki mahallelerde vatandaşların yaraları sarılıyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) İl Müdürlüğü, 10 kişinin hayatını kaybettiği depremden en çok etkilenen Özpınar Mahallesi'nde depremzedelerin barınma sorunun çözümü için çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda mahalleye gönderilen 62 konteyner, tırlarla ilçeye getirildi. Büyükşehir ve Başkale Belediyesi ekiplerinin iş makineleriyle hazır hale getirildiği alana indirilen konteynerlerin kurulumuna da başlandı.
Alt ve üst yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından depremzede aileler konteynerlere yerleştirilecek.
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Güncel
Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti
Güncel
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle 147 kişi daha hayatını kaybetti
Güncel
Yaban kuşunu pompalı tüfekle vurmaya çalışan şahıs, polis tarafından aranıyor
Güncel
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
Güncel
Dezenfekte etmeden kullanılan sprey başlığı yüzünden 50 kişiye koronavirüs bulaştı
Güncel
İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti