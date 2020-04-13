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Van'daki eczaneler dezenfekte edildi

Van Büyükşehir Belediyesi, korona virüse karşı kent genelindeki tüm eczaneleri dezenfekte etti.

13.04.2020 13:33 | Son Güncelleme: 13.04.2020 13:34
Van'daki eczaneler dezenfekte edildi
Van Büyükşehir Belediyesi, korona virüse karşı kent genelindeki tüm eczaneleri dezenfekte etti.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından kent genelinde başlatılan dezenfekte çalışmaları her geçen gün arttırılarak devam ediyor. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ilaçlama ekipleri, korona virüse karşı başlatılan üst düzey tedbirler kapsamında vatandaşların bugünlerde yoğun olarak kullandığı noktalar arasında ilk sırada yer alan eczanelere yönelik çalışma yaptı. İlaçlama ekipleri, kentteki tüm eczaneleri vatandaşların olası bir enfeksiyona maruz kalmamaları için dezenfekte etti.

Korona virüsle mücadelede en riskli gruplardan biri olduklarını belirten Eczacı Behiye Şaybak, salgınla birlikte iş yüklerinin daha çok arttığını söyledi. Şaybak, "Bu nedenle çok zor şartlarda çalışıyoruz. Özellikle ücretsiz maskelerin eczaneler üzerinden dağıtılacak olması bizlerin iş yükünü daha da arttırdı. Kaldı ki ülkemizde bile şu anda çok sayıda eczacı arkadaşımızda maalesef virüs tespit edilmiş, bizler biraz tedirginlik yaşıyoruz. Tüm bunların yanında belediye ekipleri iş yerimizi dezenfekte ediyor. Bu güzel bir çalışma. İlaçlamanın sık sık yapılması bizleri ve vatandaşlarımızı bir nebze de olsa rahatlatıyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" dedi.

Eczacı kalfası Fehim Ürgün ise yapılan çalışmalardan memnun olduklarını belirterek, "Risk grubunda yer alıyoruz. Vefat eden eczacı arkadaşlarımız var. Onlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerine başsağlığı diliyoruz. Bizler elbette tedbirlerimizi alıyoruz. Sosyal mesafe kurallarına da dikkat ediyoruz. Van Büyükşehir Belediyesi tarafından da eczanemiz rutin olarak dezenfekte ediliyor. Yapılan bu hizmetler oldukça güzel, teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Van Büyükşehir Belediyesince sürdürülen dezenfekte çalışmalarının il genelinde periyodik olarak devam edeceği belirtildi. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Van, Güncel
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