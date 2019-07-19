Van
'daki göçmen faciasında sürücü toprağa verildi, yaralıların tedavisi sürüyor (3)
16 KAÇAK GÖÇMENİN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMUNDA
Van'ın Özalp
ilçesinde dün meydana gelen kazada hayatını kaybeden 16 kaçak göçmenin cenazesi otopsileri yapıldıktan sonra Van Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğündeki cenaze saklama dolaplarına konuldu.
2019 YILINDA 70'DEN FAZLA CENAZEYE OTOPSİ YAPILDI
Kazada hayatını kaybedenler arasında kadın, çocuk ve bebeklerinde olduğunu söyleyen Adli Tıp Kurumu Şube Müdürü Doktor Bedir Korkmaz, Hayatını kaybedenlerin çoğunluğu kadındı. Aralarında 2 tane bebek ve 5 tane de çocuk vardı ve ağırlıklı olarak kadındı. Biz hayatını kaybedenlerin otopsi işlemlerini yaptık ve cenaze bekleme dolaplarına aldık. Kimliklendirme konusunda DNA'larını aldık. Kimlik tespitlerinin ardından ilgili ülkelerin konsolosluklarına bildirilecek. Eğer geri dönüş alabilirsek cenazeleri teslim edeceğiz. Eğer cenazeleri teslim alan olmazsa 15 günlük yasal bekleme sürecinin ardından belediyelere teslim ederek kimsesizler mezarlığında toprağa verilecek. Biz 2019 yılı içerisinde 70'den fazla kaçak göçmen cenazesinin otopsisini yaptık. dedi.
HASTANEDEKİ YARALILARIN TEDAVİLERİ SÜRÜYOR
Kazada yaralanan 50 kaçak göçmen ise tedavi altına alındı. Kaçaklardan 22'sinin Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'nde 23'ü Van YYÜ Araştırma Hastanesi, 5 kişinin de kentteki özel hastanelerde tedavilerini sürdüğü belirtildi. Aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu bazı yaralıların halen sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi.