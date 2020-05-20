Van'daki KYK yurtlarında 19.19'da İstiklal Marşı okundu

Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da kurtuluş mücadelesi için Samsun'a çıkmasının 101. yılı tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da da saatler 19.19'u gösterdiğinde İstiklal Marşı okunarak kutlanırken, mücadelenin kahramanlarını anıldı.

Van'daki KYK yurtlarında 19.19'da İstiklal Marşı okundu
20.05.2020 11:49 | Son Güncelleme: 20.05.2020 11:50
Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da kurtuluş mücadelesi için Samsun'a çıkmasının 101. yılı tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da da saatler 19.19'u gösterdiğinde İstiklal Marşı okunarak kutlanırken, mücadelenin kahramanlarını anıldı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak, işgale karşı kurtuluş meşalesini yakmasının üzerinden 101 yıl geçti. Her yıl meydan ve statlarda yapılan kutlamalar, bu yıl korona virüs kısıtlamaları nedeniyle yapılamadı. Kutlamalar tıpkı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda olduğu gibi pencere ve balkonlarda yapıldı. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da da Gençlik Spor İl Müdürlüğüne bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu Bölge Müdürlüğüne (KYK) ait Süleyman Şah Öğrenci Yurdu, Seyyid Fehim Arvasi Öğrenci Yurdu, İmam Şafii Öğrenci Yurdu, Merkez Kız Yurdu, Gevaş Yurt Müdürlüğü ile il ve ilçelerdeki tüm tesisler Türk bayrağı ile donatıldı. Saatler 19.19'u gösterdiğinde saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okunarak bağımsızlık mücadelesinin kahramanları anıldı. - VAN
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Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel, Haber

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