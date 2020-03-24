Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Van'daki marketlerde koronavirüs önlemleri artırıldı - Haberler

Van'daki marketlerde koronavirüs önlemleri artırıldı

Van'daki marketler, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yayımladığı, marketlerin çalışma saatleri ve alışveriş yapan müşteri sayısına ilişkin genelge uyarınca önlemlerini almaya başladı.

24.03.2020 16:38 | Son Güncelleme: 24.03.2020 16:38
Van'daki marketlerde koronavirüs önlemleri artırıldı
Van 'daki marketler, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yayımladığı, marketlerin çalışma saatleri ve alışveriş yapan müşteri sayısına ilişkin genelge uyarınca önlemlerini almaya başladı.
Kentte 9 şube olarak hizmet verilen market zincirinde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon yapıldı, çalışanlara maske ve eldiven dağıtıldı, sosyal mesafenin korunması amacıyla kasa önlerine bir metre aralıklarla "sağlığınız için mesafenizi koruyun" logosu içeren çıkartmalar yapıştırıldı.

Genelge kapsamında çalışma saatlerinin de 09.00-21.00 şeklinde düzenlendiği marketlerde, alışveriş yapmaya gelenlere maske dağıtıldı, elleri dezenfekte edildi.
YAKA Marketler Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Karaman , AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınına karşı ilk günden bu yana gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.
Müşterilerinin yanı sıra çalışanlarının da sağlığının korunması için hassasiyetle hareket ettiklerini belirten Karaman, şöyle konuştu:
"Ülkemiz ve dünya gündeminde olan koronavirüse karşı tedbir almak ve halkımızın sağlığını korumak için çalışmalarımız devam ediyor. Marketlerimizde hijyeni sağlamaya çalışıyoruz. Müşterilerin sağlıklı ve güvenli şekilde alışveriş yapmalarını önemsiyoruz. Alışveriş araçlarını gün içinde sürekli dezenfekte ediyoruz. Ürünlere teması önlemek için raflara eldiven bıraktık. İnsanların temasını engellemek için kasa önlerine 'sağlığınız için mesafenizi koruyun' logosu içeren stickerler yapıştırdık. Çalışanlarımız sürekli maske ve eldiven takıyor. Sağlık Bakanlığının açıklamaları doğrultusunda önlemleri alıyoruz. Market raflarımız ve depolarımızda ürün sıkıntımız yok. Vatandaşlarımız bu konuda panik yapmasın."
Müşterilerden Uğur Öner, alışveriş yapmaya geldiğinde görevliler tarafından maske verildiğini ifade ederek marketlerde hijyenin ve önlemlerin artırılmasının önemli olduğunu dile getirdi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Karaman, Van, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Hayırsever iş adamı hastanelere yüz binlerce eldiven bağışladı Haberler
Hayırsever iş adamı hastanelere yüz binlerce eldiven bağışladı
Ankara’da Pakistan Milli Günü için tören düzenlendi Haberler
Ankara'da Pakistan Milli Günü için tören düzenlendi
İhsan Amca’ya saygısızlık yapan kişiye manidar ceza verildi Haberler
İhsan Amca'ya saygısızlık yapan kişiye manidar ceza verildi
Koronavirüs ne zaman bitecek? Nobel ödüllü biyofizikçi tarih verdi Haberler
Koronavirüs ne zaman bitecek? Nobel ödüllü biyofizikçi tarih verdi
İspanyol doktor ağlayarak anlattı: Cihazları yaşlılardan söküp gençlere takıyoruz Haberler
İspanyol doktor ağlayarak anlattı: Cihazları yaşlılardan söküp gençlere takıyoruz
Eczacılar da vatandaşın şikayet ettiği konudan dertli: Günah keçisi ilan ediliyoruz Haberler
Eczacılar da vatandaşın şikayet ettiği konudan dertli: Günah keçisi ilan ediliyoruz
Komplo teorilerinin merkezindeki ülkede 4 gün arayla virüsten ikinci ölüm gerçekleşti Haberler
Komplo teorilerinin merkezindeki ülkede 4 gün arayla virüsten ikinci ölüm gerçekleşti
Vatandaşlar korona nedeniyle stok yaptı, kasaplar kan ağlıyor! Haberler
Vatandaşlar korona nedeniyle stok yaptı, kasaplar kan ağlıyor!

Son Dakika Güncel Haberleri

19:02: Uşak'ta 'Evde Kal' çağrısına uymayan vatandaşlar sokakları doldurdu - Haber 19:02: Batman Belediyesine Vali Şahin kayyum olarak atandı - Haber 19:01: Halk otobüsüne alınmayan yaşlı kadının videosunu çeken 2 kişi adliyeye sevk edildi - Haber 19:00: Kars'ta kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı - Haber 18:58: HÜDA PAR Genel Başkanı Sağlam'dan koronavirüs değerlendirmesi Açıklaması - Haber 18:56: Avukatların muhtasar ve KDV ödemeleri 27 Temmuz'a ertelendi - Haber 18:14: Ankara'da Pakistan Milli Günü için tören düzenlendi - Haber 18:11: Nobel Ödüllü biyofizikçi Michael Levitt: Koronavirüs salgınının sonuna yaklaşıldı - Haberler 18:06: Son Dakika: İhsan Amca'yı korkutarak video çeken gence verilen ceza belli oldu - Haber 17:47: İspanyol doktor ağlayarak anlattı: Solunum cihazlarını yaşlılardan söküp gençlere takıyoruz - Haber 17:13: Hollanda'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 276'ya çıktı - Haber
Loading