Menü
Haberler ›› Güncel ››Van'daki marketlerden 'korona virüsü' önlemi - Güncel

Van'daki marketlerden 'korona virüsü' önlemi

Türkiye'de korona virüs vakasına rastlanılmasının ardından Van'daki alışveriş merkezlerinde hijyen ve dezenfekte çalışmaları artırıldı.

12.03.2020 09:30 | Son Güncelleme: 12.03.2020 09:30
Van'daki marketlerden 'korona virüsü' önlemi
Türkiye 'de korona virüs vakasına rastlanılmasının ardından Van 'daki alışveriş merkezlerinde hijyen ve dezenfekte çalışmaları artırıldı.

Çin'in Wuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip korona virüsü dünya genelinde hızla yayılmaya devam ediyor. Dünya genelinde hızla yayılmaya devam eden yeni tip korona virüsü geçtiğimiz günlerde Türkiye'de de görüldü. Bunun üzerine harekete geçen alışveriş merkezleri, bütün reyonlarda tek tek hijyen ve dezenfekte çalışması yaptı.

Konuyla ilgili konuşan Zırhlıoğlu Alışveriş Merkezi sorumlusu Sadettin Siyahtay, Türkiye'ye giriş yapan korona virüsü nedeniyle önlemlerini artırdıklarını belirtti. Mağaza olarak vatandaşların dezenfekte edilmiş bir ortamda alışveriş yapmalarını sağlamak için çalışma yaptıklarını ifade eden Siyahtay, "Daha önce dünyanın gündeminde olan korona virüsü şu an ülkemizin gündemindedir. Daha önce mağazamızda ilaçlama yapan bir firma vardı, o ilaç firmasını çağırdık. Ekipler mağazamızın genelinde bir dezenfekte çalışması yaptı. Bu çalışmamıza devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın daha rahat bir ortamda alışveriş yapmalarını sağlamaktayız. Sağlık konusundaki tedbirlerimizi sürdüreceğiz" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Wuhan, Van, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert'in 3 gün önce hastalıkla dalga geçmesi, sosyal medyada tepki çekti Güncel
Koronavirüse yakalanan Rudy Gobert'in 3 gün önce hastalıkla dalga geçmesi, sosyal medyada tepki çekti
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüsün çıktığı kentimiz neden karantinaya alınmadı? Güncel
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüsün çıktığı kentimiz neden karantinaya alınmadı?
Son anketlerde DEVA Partisi'nin oyu Gelecek Partisi'nden yüzde 1,4 daha fazla Güncel
Son anketlerde DEVA Partisi'nin oyu Gelecek Partisi'nden yüzde 1,4 daha fazla
Son dakika: Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili yeni açıklama: Başarıyı tesis edecek özelliklere sahibiz Güncel
Son dakika: Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili yeni açıklama: Başarıyı tesis edecek özelliklere sahibiz
Koronavirüsün Türkiye'ye gelmesiyle el dezenfektanlarının fiyatı yüzde 4 bin arttı Güncel
Koronavirüsün Türkiye'ye gelmesiyle el dezenfektanlarının fiyatı yüzde 4 bin arttı
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular Güncel
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguluyor Güncel
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguluyor