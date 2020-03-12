Van'daki marketlerden 'koronavirüs' önlemi
Van'daki marketlerden 'koronavirüs' önlemi Türkiye'de korona virüs vakasına rastlanılmasının ardından Van'daki alışveriş merkezlerinde hijyen ve dezenfekte çalışmaları artırıldı.
12.03.2020 09:50 | Son Güncelleme: 12.03.2020 09:53
Van 'daki marketlerden 'koronavirüs' önlemi
VAN - Türkiye 'de korona virüs vakasına rastlanılmasının ardından Van'daki alışveriş merkezlerinde hijyen ve dezenfekte çalışmaları artırıldı. Çin'in Wuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip korona virüsü dünya genelinde hızla yayılmaya devam ediyor. Dünya genelinde hızla yayılmaya devam eden yeni tip korona virüs geçtiğimiz günlerde Türkiye'de de görüldü. Bunun üzerine harekete geçen alışveriş merkezleri, bütün reyonlarda tek tek hijyen ve dezenfekte çalışması yaptı.Konuyla ilgili konuşan Zırhlıoğlu Alışveriş Merkezi sorumlusu Sadettin Siyahtay, Türkiye'ye giriş yapan korona virüs nedeniyle önlemlerini artırdıklarını belirtti. Mağaza olarak vatandaşların dezenfekte edilmiş bir ortamda alışveriş yapmalarını sağlamak için çalışma yaptıklarını ifade eden Siyahtay, "Daha önce dünyanın gündeminde olan korona virüs şu an ülkemizin gündemindedir. Daha önce mağazamızda ilaçlama yapan bir firma vardı, o ilaç firmasını çağırdık. Ekipler mağazamızın genelinde bir dezenfekte çalışması yaptı. Bu çalışmamıza devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın daha rahat bir ortamda alışveriş yapmalarını sağlamaktayız. Sağlık konusundaki tedbirlerimizi sürdüreceğiz" dedi.
VAN - Türkiye 'de korona virüs vakasına rastlanılmasının ardından Van'daki alışveriş merkezlerinde hijyen ve dezenfekte çalışmaları artırıldı. Çin'in Wuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip korona virüsü dünya genelinde hızla yayılmaya devam ediyor. Dünya genelinde hızla yayılmaya devam eden yeni tip korona virüs geçtiğimiz günlerde Türkiye'de de görüldü. Bunun üzerine harekete geçen alışveriş merkezleri, bütün reyonlarda tek tek hijyen ve dezenfekte çalışması yaptı.Konuyla ilgili konuşan Zırhlıoğlu Alışveriş Merkezi sorumlusu Sadettin Siyahtay, Türkiye'ye giriş yapan korona virüs nedeniyle önlemlerini artırdıklarını belirtti. Mağaza olarak vatandaşların dezenfekte edilmiş bir ortamda alışveriş yapmalarını sağlamak için çalışma yaptıklarını ifade eden Siyahtay, "Daha önce dünyanın gündeminde olan korona virüs şu an ülkemizin gündemindedir. Daha önce mağazamızda ilaçlama yapan bir firma vardı, o ilaç firmasını çağırdık. Ekipler mağazamızın genelinde bir dezenfekte çalışması yaptı. Bu çalışmamıza devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın daha rahat bir ortamda alışveriş yapmalarını sağlamaktayız. Sağlık konusundaki tedbirlerimizi sürdüreceğiz" dedi.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Van'daki marketlerden 'koronavirüs' önlemi
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Wuhan, Van, Yerel
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