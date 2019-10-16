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Van'daki öğrencilerden 'Barış Pınarı Harekatı'na destek

VAN'ın Gürpınar ilçesinde ortaokul öğrencileri, hazırladıkları kareografi ile Fırat'ın doğusuna terör örgütü PYD ve YPG'ye yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

16.10.2019 16:48Van'daki öğrencilerden 'Barış Pınarı Harekatı'na destek

VAN'ın Gürpınar ilçesinde ortaokul öğrencileri, hazırladıkları kareografi ile Fırat'ın doğusuna terör örgütü PYD ve YPG'ye yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Gürpınar'da Güzelsu BİST Kız Yatılı Bölge Ortaokulu'nda okuyan 200 öğrenci, öğretmenlerinin desteği ile Suriye'de Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Mehmetçiğe hazırladıkları 'Ay yıldızlı figür' ve 'Barış pınarı' yazılı kareografi ile destek verdi. Okul Müdürü Akif Bilgin, "Ordumuzdan dualarımızı eksik etmiyoruz. Rabbim askerlerimizin ayağına taş değdirmesin. Allah askerlerimize zeval vermesin" dedi. Okul bahçesindeki etkinliğin ardından öğrenciler askerler için dua etti.



Barış Pınarı Harekatı, Gürpınar, Fırat, Güncel

Kaynak: DHA

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