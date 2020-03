VAN’DAKİ OTOBÜS FİRMALARINDAN KORONAVİRÜS İŞBİRLİĞİ

VAN'daki daha önce günde 16 sefer yapan otobüs firmaları, koronavirüse karşı iş birliği yaparak sefer sayılarını 2'ye düşürdü. Metro Turizm Yönetim Kurulu üyesi Halit Yıldız, salgına karşı aldıkları kararın ardından, otobüslerin 20 yolcu ile gidip geldiğini belirterek, "Devlet yetkililerinden ricamız, gişe ve otobanlarla otobüslerden ücret alınmasın. Koronavirüse karşı her türlü tedbirimizi aldık" dedi.İçişleri Bakanlığı'nın tüm toplu ulaşım araçlarında, araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin yüzde 50 düşürüleceğini bildiren genelgeyi yayınlamasının ardından Van 'daki şehirler arası yolcu taşımacılığı yapılan otobüs firmaları koronavirüse karşı iş birliği kararı aldı. Daha önce günde 16 sefer yapan otobüs firmaları, alınan kararın ardından, sefer sayısını ikiye düşürdü. Bu karar doğrultusunda her gün 1 firma 2 sefer yapacak.GELEN YOLCULARIN ATEŞLERİ ÖLÇÜLÜYORKentteki Otobüs Terminaline gelen yolcuların, sağlık ekiplerince kimlik kontrelleri yapılıp, ateşleri ölçüldükten sonra yolculuk yapılmasına izin veriliyor. Sağlık sorunu yaşayan yolcular, 112 Sağlık ekiplerine bildirilerek hastaneye götürülüp tedaviye alınıyor.'SEFERE ÇIKMADAN 3 SAAT ÖNCE OTOBÜSLER DEZENFEKTE EDİLİYOR'Metro Turizm Yönetim Kurulu üyesi Halit Yıldız, devletin koronavirüsün yayılmasını önlemek için her türlü tedbiri aldıklarını belirterek, "Van'daki otobüs firmaları olarak bir araya gelip bir karar aldık. Sıra yaptık. Bundan böyle her gün bir firma iki sefer yapacak. Otobüsler otogarda boş bekliyor. Koronavirüsten dolayı tedbir almak gayet güzel. Araçlarımız sefere çıkmadan 3 saat önce ilaçladırma yapıyoruz. Bütün otobüs firmaları yüzde 50 kapasite kuralına uyuyor" dedi.Best Van Turizm Firması Yönetim Kurulu Başkanı İrem Bayram ise, koronavirüse karşı diğer otobüs firmalarıyla birleşme kararı aldıklarını ve her gün bir firmanın 2 sefer yapacağını söyledi.

Kaynak: DHA