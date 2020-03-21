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Van'daki özel dershaneler uzaktan eğitime başladı

VAN'da özel dershaneler, koronavirüs nedeniyle okulların tatil edilmesi sonrası, Instagram ve Youtube gibi sosyal medya ağlarının yanı sıra, internet üzerinden yayın yapan yerel televizyon kanallarını da kullanarak uzaktan eğitime başladı.

21.03.2020 08:45 | Son Güncelleme: 21.03.2020 08:45
Van'daki özel dershaneler uzaktan eğitime başladı

VAN'da özel dershaneler, koronavirüs nedeniyle okulların tatil edilmesi sonrası, Instagram ve Youtube gibi sosyal medya ağlarının yanı sıra, internet üzerinden yayın yapan yerel televizyon kanallarını da kullanarak uzaktan eğitime başladı.

Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle, Türkiye'de eğitim kurumları geçen hafta tatil edildi. Bu kararın ardından harekete geçen bazı özel dershaneler, internet üzerinden yaptıkları yayınlarla öğrencilerin derslerinde geri kalmaması için çaba sarf ederek, yeni yöntemler geliştirdi. Youtube ve Instagram gibi sosyal medya ağlarının kullanıldığı uzaktan eğitim derslerinde, öğretmenler öğrencilerin sorularını da yanıtlayıp, interaktif bir ortam oluşturuyor.

ÖĞENCİLERERE, 'EVDEN ÇIKMAYIN' UYARISI

Öğretmenler, uzaktan eğitimlerde öğrencilerini koronavirüse karşı uyarmayı ihmal etmezken, derslerin belirlenen program kapsamında işlendiğini de kaydetti. İnternet üzerinden eğitime başlayan dershanelerden birinin müdürü olan Lokman Tekin, 600 öğrencinin uzaktan eğitim imkanından faydalandığını söyleyerek, " Derslere ara verilme kararı alındıktan sonra biz ekip olarak bir araya geldik. Neler yapabileceğimize yönelik tartışmalarda bulunduk. Öğretmenlerimizin hepsi canla başla çok yoğun bir mesai ile çalışıyorlar. Aynı zamanda Instagram hesabı üzerinden günde 4 saat canlı yayınla öğretmenlerimiz ders anlatıyor. Bu konuda öğrencilerimizden muhteşem dönüşler alıyoruz" dedi.

'WHATSAPP UZERINDEN SORU-CEVAP'

Bir başka dershanenin müdürü olan Taner Çokbakar ise Van 'da internet üzerinden yayın yapan yerel televizyon kanalı üzerinden öğrencilerine uzaktan eğitim verdiklerini söyledi. Çokbakar şunları söyledi:

"Online dersler vermeye başladık. Bu dersler her gün işlenecek. Öğrencilerimize dağıttığımız programlara göre dersler verilecek. Burada sadece öğrencilerimiz değil, isteyen herkes burada dersleri takip edebilecek. Öte yandan WhatsApp üzerinde kurulan gruplarda öğrencilerimize ulaşabiliyoruz. Burada soru-cevaplar yapıyoruz, psikolojik destek veriyoruz. Biz, bu sürecin geçici olduğunun farkındayız. Bu ara dönemde iyi ders çalışsınlar. Bizim onların yanlarında olduğumuzu bilsinler."


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Kaynak: DHA

Etiketler : Instagram, Youtube, Van, Güncel

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