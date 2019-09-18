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Van'daki sığınakta pkk'lı teröristlere ait patlayıcı ele geçirildi

VAN'ın Çatak ilçesinde, PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınakta el yapımı patlayıcılar ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

18.09.2019 09:59Van'daki sığınakta pkk'lı teröristlere ait patlayıcı ele geçirildi
VAN'ın Çatak ilçesinde, PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınakta el yapımı patlayıcılar ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Van MİT Bölge Daire Başkanlığı ekiplerinin aldığı istihbarat üzerine, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çatak ilçesinin Toyga Mahallesi Merkuşan ve Aruh yaylaları mevkiinde, 'Kıran-Şehit GK Mahmut Esin' operasyonu düzenledi. Operasyonda yapılan arazi arama tarama faaliyetinde tespit edilen PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınakta 2 el yapımı patlayıcı (EYP) ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Malzemeler sığınakla birlikte imha edilirken, bölgedeki operasyonlar sürüyor.




Çatak, Van, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

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