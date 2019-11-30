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Van'daki silahlı kavgada yararlanan bir kişi hayatını kaybetti

Van merkez Tuşba ilçesinde bulunan açık oto pazarında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada ağır yaralanan şahıs, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

30.11.2019 15:43 | Son Güncelleme: 30.11.2019 15:48Van'daki silahlı kavgada yararlanan bir kişi hayatını kaybetti
merkez ilçesinde bulunan açık oto pazarında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada ağır yaralanan şahıs, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, Tuşba ilçesindeki açık oto pazarında saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Oto pazarında aralarında alacak verecek meselesi olduğu öne sürülen iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüşmesiyle 2'si ağır olmak üzere 7 kişi yaralanmıştı. Bıçakla ağır şekilde yararlanan şahıslardan biri kaldırıldığı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden şahsın cenazesi otopsi için Van Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. - VAN

Tuşba, Van, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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