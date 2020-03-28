Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Van'daki trafik ışıkları 'Evde kal' dedi

Korona virüs salgınıyla mücadelede vatandaşların, mecbur kalmadıkça evden çıkmamaları yönünde farkındalıklarını artırmak amacıyla Van'da trafik sinyalizasyon sistemleri üzerinde çağrıda bulunuldu.

28.03.2020 11:03 | Son Güncelleme: 28.03.2020 11:04
Van'daki trafik ışıkları 'Evde kal' dedi
Korona virüs salgınıyla mücadelede vatandaşların, mecbur kalmadıkça evden çıkmamaları yönünde farkındalıklarını artırmak amacıyla Van 'da trafik sinyalizasyon sistemleri üzerinde çağrıda bulunuldu.

Van Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgının yayılımını azaltmak için şehirdeki trafik sinyalizasyon sistemlerinde kırmızı ışığa 'Evde kal', yeşil ışığa da 'Eve git' yazıları yerleştirerek vatandaşları evde kalmaları yönünde çağrıda bulundu. Sağlık Bakanlığı tarafından yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara yaptığı çağrıya Van Büyükşehir Belediyesinden de destek sürüyor. Bu kapsamda Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından korona virüs pandemisine karşı yapılan mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla kentteki trafik ışıklarına uyarı yazıları asıldı.

Sinyalizasyon sistemlerinde kırmızı ışığa 'Evde Kal', Yeşil ışığa ise 'Eve Git' yazıları yerleştirdi. Trafik ışıklarına 'Eve git' uyarı etiketlerinin asılmasının dikkat çektiğini ifade eden vatandaşlar, çalışmak zorunda olanların sağlığı ve korona virüs salgınının yayılmaması için insanların evlerinde kalması gerektiğini belirtti. - VAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Van, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Van'daki trafik ışıkları 'Evde kal' dedi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

’Haberim yoktu’ diyen sigara kaçakçısı, ceza almaktan kurtulamadı Haberler
'Haberim yoktu' diyen sigara kaçakçısı, ceza almaktan kurtulamadı
Sınırdaki bir mahalle, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı Haberler
Sınırdaki bir mahalle, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
Bilim Kurulu üyesi, rakam vererek çocuklarla ilgili tehlikeye dikkat çekti Haberler
Bilim Kurulu üyesi, rakam vererek çocuklarla ilgili tehlikeye dikkat çekti
THY, yurt içinde yalnızca 14 şehre uçacak! İşte o iller Haberler
THY, yurt içinde yalnızca 14 şehre uçacak! İşte o iller
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın görevden alınmasına CHP’den ilk yorum Haberler
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevden alınmasına CHP'den ilk yorum
Yeni tip koronavirüs, tüm dünyada 600 binden fazla insana bulaştı Haberler
Yeni tip koronavirüs, tüm dünyada 600 binden fazla insana bulaştı
Cezaevlerinde alınan önlemlerin süresi 2 hafta daha uzatıldı Haberler
Cezaevlerinde alınan önlemlerin süresi 2 hafta daha uzatıldı
Doktor, gizlice çekti! ABD’deki durumun vahametini en iyi anlatan video Haberler
Doktor, gizlice çekti! ABD'deki durumun vahametini en iyi anlatan video

Son Dakika Güncel Haberleri

12:40: Kızıltepe'nin gönül elçileri evde börek yapıp yaşlılara götürüyor - Haber 12:40: Jandarma birimleri 65 yaş üstü vatandaşların istek ve taleplerini yetiştirmeye çalışıyor - Haber 12:39: DHA YURT BÜLTENİ - 7 - Haber 12:39: Vali Deniz, kaymakamlarla video konferansla görüştü - Haber 12:38: Karantina yurdunda, hakaret içeren yayınlara gözaltı kararı (2) - Haber 11:56: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın görevden alınmasına CHP'den ilk yorum - Ekonomi 11:40: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden vatandaş, 90 gün evden çıkamayacak - Haber 11:27: Son dakika: Yeni tip koronavirüs, tüm dünyada 600 binden fazla insana bulaştı - Haber 11:21: ABD'li şarkıcı Jennifer Grout, Ayet-el Kürsi'yi okudu - Magazin 11:16: Son Dakika: Cezaevlerinde alınan önlemlerin süresi 2 hafta daha uzatıldı - Haber 09:14: Kibar tavrıyla dikkat çeken yaşlı amca: Allah devletimize sağlık sıhhat versin - Haber 08:18: Salgın Emniyet Teşkilatı'nı da vurdu! 2 müdürün testi pozitif çıktı - Haber