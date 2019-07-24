Van'dan Avrupa ülkelerine kazak ihracı

VAN'da geçen yıl açılan tekstil firması, bu yıl Avrupa ülkelerine ihracat yapmaya başladı. Bir yılda 25 olan çalışan sayısını 125'e çıkaran firma; Almanya, Danimarka, Fransa ve İspanya gibi pek çok Avrupa ülkesine kazak gönderiyor. Firma Müdürü Zozan Adıyan, kendilerine lojistik destek sunulması halinde daha çok ihraç yapacaklarını söyledi. Merkezi İzmir'de bulunan Ege Örgü Triko Tekstil Firması, geçen yıl Haziran ayında Van'ın Kurubaş mevkiinde bulunan Tekstil Kent'te kuruldu. Firmanın Van Şubesi Müdürlüğü'nü ise Muşlu İşadamı Memduh Demirer'in 8 çocuğundan biri olan Girne Amerika Üniversitesi Pazarlama Bölümü mezunu Zozan Adıyan (31) üstlendi.

Açıldığında 25 olan çalışan sayısını yoğun siparişler üzerine 125'e çıkaran firma, yurt içinde ayda 35 bin kazan satıyor. Firma, bu yıl Van üzerinden kazak ihracatı yapmaya da başladı.

Bir yıllık firmalarının Avrupa ülkelerine ihracat yapmaya başladığını belirten 1 çocuk annesi Zozan Adıyan, "Van'da ilk ihracatı biz yapıyoruz. Yurt dışı için aylık ortalama 11 bin kazak ihraç etmeyi hedefliyoruz. İstanbul, İzmir'den sonra Van, ihracat yapacak büyükşehirlerden biri. Biz ilk adımı attık inşallah devamı gelecek" dedi. 25 KİŞİYLE BAŞLADILAR 125 KİŞİ ÇALIŞIYOR

Babasının kendisini okutup, Van'daki firmanın başında görevlendirdiğini anlatan Adıyan, İzmir'deki merkez şubede ise kız kardeşlerinin çalıştığını söyledi. 2'si erkek 8 kardeş olduklarını kaydeden Adıyan, önceden ailelerin kızları okutmadığını ancak babasının kız çocuklarını okutup, şirkette yetkili yaptığını ifade etti.

Çalışanlarının çoğunluğunun kadın olduğunu vurgulayan Adıyan, "25 kişiyle çıktığımız bu yola babamın ve devletin desteğiyle 125 kişi istihdamla devam ediyoruz. Çalışanlarımızın çoğu kadın ve bu bizi oldukça mutlu ediyor. Kadınların aile bütçelerine katkı sunması ve ekonomik özgürlüklerini kazanmaları çok önemli. Burada çalışan kadınlar bir yandan da işi öğreniyorlar" dedi. DİĞER FİRMALARI DA BEKLİYORUZ

Müşteri Temsilcisi Erdal Dursun ise Van Ferit Melen Havalimanı'nın uluslararası olmaması nedeniyle ürünlerini önce İstanbul'a gönderdiklerini, buradaki gümrük işlemlerinin ardından yurt dışına çıkardıklarını belirterek, "Ulaştırma Bakanlığı'ndan bir an önce çözüm talep ediyoruz. Van yaşanılacak çok güzel bir şehir. Diğer firmaları da buraya yatırım yatmaya davet ediyoruz. Bizim yıllık ciro hedefimiz 3-3,5 milyon. Bunun için de devletimizden bazı teşvikler ve ilave katkılar bekliyoruz" diye konuştu.

Üretim Müdürü Turan Özer de, çalışanlarının gördükleri kurslarla bir yandan meslek öğrendiklerini bir yandan da para kazandıklarını söyledi. Özer, lojistik anlamda destek verilmesi halinde daha çok istihdam sağlayıp daha çok ihracat yapacaklarını belirtti. Firmada çalışan kadınlar, böyle imkanların kentte fazla olması gerektiğini, söyledi.

- Van