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Van'dan sağlık çalışanlarına 3 boyutlu maske desteği

Van'ın İpekyolu ilçesindeki Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı gece gündüz canları pahasına mücadele eden sağlık çalışanlarına destek için 3 boyutlu maske üretmeye başladı.

31.03.2020 14:41 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:42
Van'dan sağlık çalışanlarına 3 boyutlu maske desteği
Van 'ın İpekyolu ilçesindeki Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı gece gündüz canları pahasına mücadele eden sağlık çalışanlarına destek için 3 boyutlu maske üretmeye başladı.

Korona virüs salgınına karşı sağlık çalışanlarına destek amaçlı birçok çalışmanın yanı sıra meslek liseleri de ürettikleri maskeler ve yüz koruyucu ekipmanlarla sürece katkı sunmaya devam ediyor. Korona virüs ile mücadele eden sağlık personelinin korunması için sosyal medya üzerinden Türkiye genelinde başlatılan 3 boyutlu destek ekibine Van da katıldı. Van'da başlatılan 3D yazıcılar aracılığıyla koruyucu yüz maskesi üretilmesine yönelik yapılan gönüllü çalışmaya, Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri de destek verdi.

Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim, Elektrik-Elektronik ve Makine Teknolojisi öğretmenleri, evlerinde kurdukları 3D yazıcılarla yapılan bu gönüllü hareketin en büyük halkası oldular. Bu gönüllü hareket sayesinde Van ili ve ilçelerinde bulunan tüm sağlık kuruluşlarına siperlik üretilmeye başlandı. İlk etapta aile sağlığı merkezleri, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi ve Van Eğitim ve Araştırma hastanesine siperlikler ulaştırılmaya başlandı. - VAN
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Kaynak: İHA

Etiketler: Anadolu Lisesi, İpekyolu, Van, Güncel
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