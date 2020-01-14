Haberler » Güncel » Van davlumbaz içerisinde metanfetamin ele geçirildi - Haber

Van davlumbaz içerisinde metanfetamin ele geçirildi

Davlumbaz içerisinde metanfetamin ele geçirildiVAN'da, polisin bir eve düzenlediği operasyonda, mutfakta bulunan davlumbaz içerisine gizlenmiş 1 kilo 138 gram metanfetamin ile 1 hassas terazi ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

14.01.2020 10:01 | Son Güncelleme: 14.01.2020 10:05
Davlumbaz içerisinde metanfetamin ele geçirildi
VAN'da, polisin bir eve düzenlediği operasyonda, mutfakta bulunan davlumbaz içerisine gizlenmiş 1 kilo 138 gram metanfetamin ile 1 hassas terazi ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.
Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Başkale İlçesi Ortayol Mahallesi'ndeki H.A.'nın evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, mutfakta bulunan davlumbaz içerisine gizlenmiş 1 kilo 138 gram metamfetamin ve 1 hassas terazi ele geçirilirken, ev sahibi H.A ise gözaltına alındı. Şüpheli H.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Van davlumbaz içerisinde metanfetamin ele geçirildi

Başkale, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

11:09  İzmir'den 2023 Avrupa Gençlik Başkenti adaylığı için ilk başvuru - Haber
11:08  "ByLock" içerikleri FETÖ sanığının yalanlarını çürüttü - Haber
11:04  İliç'te "Bir Kitap da Sen Anlat" projesi düzenlendi - Haber
11:04  Saray ilçesinde karla mücadele çalışması - Haber
11:04  Yardım tırları İdlib'e dualarla uğurlandı - Haber
08:53  Vinç devrilince çatıya tutunan işçi düşerek hayatını kaybetti - Haber
07:28  İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda terörist elebaşı Sakine Cansız'ın kitabının satılması tepki çekti - Haber
00:34  Aynı pastaneyi dört kez soydular, beşincide yakayı fena ele verdiler - Haber
23:52  Kritik görüşme iddiası: MİT Başkanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı ile Moskova'da bir araya geldi - Haber
22:27  Son dakika: Ankara'daki YHT kazasında karar açıklandı - Haber
14.01.2020 11:10:40