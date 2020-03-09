VAN DEPREM BÖLGESİ VAN BAŞKALE'DE TATİL EDİLEN OKULLARDA EĞİTİM ÖĞRETİM YENİDEN BAŞLADI
(Tür: Yurt)
09.03.2020 12:22 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:29
(Tür: Yurt)
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :VAN DEPREM BÖLGESİ VAN BAŞKALE'DE TATİL EDİLEN OKULLARDA EĞİTİM ÖĞRETİM YENİDEN BAŞLADI
Etiketler : Güncel
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