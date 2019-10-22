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Van depreminin 8. yılı

Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, 23 Ekim 2011 Van depreminin yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

22.10.2019 13:48Van depreminin 8. yılı
Van'ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, 23 Ekim 2011 Van depreminin yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Ülkenin her zaman deprem tehlikesi altında olduğunu belirten Say, 8 yıl önceki depremlerin kentte yıkıcı hasar oluşturduğunu, çok sayıda can kaybına yol açtığını anımsattı.
Say, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"23 Ekim ve 9 Kasım 2011 depremlerinde toplam 644 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Depremin meydana geldiği ilk saatlerde devletimiz ve milletimiz, büyük bir yardımlaşma ve dayanışma içerisine girerek, yaraları kısa sürede sardı. Deprem kuşağı üzerinde yer alan ilçemizde, ilimizde, bölgemizde ve ülkemizde bir daha böylesi depremlerin yaşanmamasını temenni ederken, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum."

İsmail Say, Edremit, Van, Güncel

Kaynak: AA

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