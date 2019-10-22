Van depreminin üzerinden 8 yıl geçti! Van depreminin şiddeti

VAN DEPREMİNİN ŞİDDETİ KAÇ?

Depremin merkez üssü Van'a 17 kilometre uzaklıktaki Tabanlı köyü olarak belirlendi. Yapılan değerlendirmelerde depremin büyüklüğü; Kandilli Rasathanesi tarafından Richter ölçeğine göre 6.6Mw, ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu tarafından ise 7.2 Mw olarak duyuruldu. Kandilli Rasathanesi'nden daha sonra yapılan açıklamada, deprem şiddetinin merkez üssünde 9 olduğu belirtildi ve depremin moment büyüklüğü 7.2 Mw olarak tekrar düzeltildi.

ÇEVRE İL VE ÜLKELERDEN HİSSEDİLDİ

Deprem, Hakkâri, Ağrı, Iğdır, Erzurum, Kars, Muş, Bitlis, Siirt, Batman, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa gibi çevre illerde, İran ve Kuzey Irak'ta da hissedildi. Depremde birçok bina yıkıldı, elektrik ve telefon hatları kesildi. Cumhuriyet tarihi boyunca Anadolu'da meydana gelen en büyük depremlerden biri olarak kayıtlara geçti.

KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ?

23 Ekim 2011'de saat 13:41'de Van'da meydana gelen ve 25 saniye süren deprem sonucunda 644 kişi hayatını kaybetti ve 4152 kişi de yaralandı.

Büyük kayıplara neden olan deprem sonucu 644 vatandaş hayatını kaybetti, 1.966 kişi yaralandı, 252 kişi ise enkazlardan sağ kurtarıldı.

HİROŞİMA'YA ATILAN ATOM BOMBASINDAN DAHA ŞİDDETLİ

Ulusal Sismoloji Gözlem Ağı'nın verilerine göre, deprem sonucu açığa çıkan devasa enerji miktarının oluşturduğu enerjinin Hiroşima'ya atılan atom bombasının 33,2 katına, meydana gelen artçılar da hesaba katıldığında, açığa çıkan enerjinin 37 atom bombasına denk olduğu belirtildi.

Depremin birinci haftasında bölgede büyüklüğü 4,0-4,9 arasında değişen deprem sayısı 187, 5'ten büyük olan deprem sayısı ise 13 olarak kayıtlara geçti. İlk ay içinde bölgede her gün ortalama 180 artçı deprem meydana geldi ve bugüne kadar 11.000'den fazla artçı deprem oldu.