Van Devlet Tiyatrosu nisan ayı sonuna kadar perdelerini kapattı
- Van Devlet Tiyatrosu nisan ayı sonuna kadar perdelerini kapattı Van Devlet Tiyatrosu, korona virüs nedeniyle nisan ayı sonuna kadar perdelerini kapattı.
14.03.2020 11:17 | Son Güncelleme: 14.03.2020 11:18
- Van Devlet Tiyatrosu nisan ayı sonuna kadar perdelerini kapattı
VAN - Van Devlet Tiyatrosu, korona virüs nedeniyle nisan ayı sonuna kadar perdelerini kapattı. Tüm dünyada görülen korona virüs nedeniyle 14 Mart Cumartesi gününden nisan ayı sonuna kadar Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak gerçekleştirilecek tüm sanatsal etkinlikler ertelendi. Bu kapsamda Van Devlet Tiyatrosu, sahnelediği 'Umut kavşağı' oyunu ile perdelerini kapattı. Oyun sonunda bir açıklamada bulunan Van Devlet Tiyatrosu Müdürü Gül Urgan, "Kültür ve Turizm Bakanlığımızın verdiği karar doğrultusunda 14 Mart tarihi itibariyle tüm devlet tiyatroları, opera balesi ve devlete bağlı tüm sanat kurumları nisan ayı sonuna kadar kapatıldı. Bu akşam bizde 'Umut Kavşağı' adlı son oyunumuzu oynadık. 14 Mart itibariyle kapattığımız sahnelerimize mayıs ayı itibariye tekrar devam edeceğiz. Tabi ki devam etmek bizim için güzel olurdu ama önce sağlık diyoruz. Tüm ülkemizi ve dünyayı bu salgından korumamız gerekiyor. Bu anlamda tüm seyircilerimizi mayıs ayında sahnelerimize bekliyoruz" dedi.(ATL-ŞAK-Y)
VAN - Van Devlet Tiyatrosu, korona virüs nedeniyle nisan ayı sonuna kadar perdelerini kapattı. Tüm dünyada görülen korona virüs nedeniyle 14 Mart Cumartesi gününden nisan ayı sonuna kadar Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak gerçekleştirilecek tüm sanatsal etkinlikler ertelendi. Bu kapsamda Van Devlet Tiyatrosu, sahnelediği 'Umut kavşağı' oyunu ile perdelerini kapattı. Oyun sonunda bir açıklamada bulunan Van Devlet Tiyatrosu Müdürü Gül Urgan, "Kültür ve Turizm Bakanlığımızın verdiği karar doğrultusunda 14 Mart tarihi itibariyle tüm devlet tiyatroları, opera balesi ve devlete bağlı tüm sanat kurumları nisan ayı sonuna kadar kapatıldı. Bu akşam bizde 'Umut Kavşağı' adlı son oyunumuzu oynadık. 14 Mart itibariyle kapattığımız sahnelerimize mayıs ayı itibariye tekrar devam edeceğiz. Tabi ki devam etmek bizim için güzel olurdu ama önce sağlık diyoruz. Tüm ülkemizi ve dünyayı bu salgından korumamız gerekiyor. Bu anlamda tüm seyircilerimizi mayıs ayında sahnelerimize bekliyoruz" dedi.(ATL-ŞAK-Y)
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Van Devlet Tiyatrosu nisan ayı sonuna kadar perdelerini kapattı
Etiketler : Devlet Tiyatroları, 14 Mart, Van, Yerel
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