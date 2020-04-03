Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

VAN Doç. Dr. Selçuk: Bu deprem enerji birikimi boşalımının sadece bir kısmı

Doç. Dr. Selçuk: Bu deprem enerji birikimi boşalımının sadece bir kısmıGülay KUYUCU/VAN, (DHA)- VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Afet Yönetimi ve Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Doç. Dr.

03.04.2020 14:49 | Son Güncelleme: 03.04.2020 14:54
Doç. Dr. Selçuk : Bu deprem enerji birikimi boşalımının sadece bir kısmı
Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)- VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Afet Yönetimi ve Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Doç. Dr. Azad Sağlam Selçuk, kentte bu sabah meydana gelen deprem ile ilgili olarak, "Bu fay üzerinde meydana gelen depremler ve gelebilecek depremler Van 'da daha fazla hissedilme ve yıkıma sebep olabilir. Çünkü fay güneye doğru eğimli olduğundan dolayı, hareket eden blok, Van bloğu olacaktır" dedi.
Van'da sabah saatlerinde meydana gelen ve büyük paniğe neden 4,7 büyüklüğündeki deprem ile ilgili açıklamalarda bulunan Van YYÜ Afet Yönetimi ve Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Doç. Dr. Azad Sağlam Selçuk, depremin Çolpan (Ermişler) fayı olarak adlandırılan güneye doğru eğimli bir bindirme fayı üzerinde oluştuğunu söyledi. Yaklaşık 20 kilometre uzunluğunda olan fayın Van'ın kuzeyinde yer aldığını belirten Doç. Dr. Selçuk, "Ayrıca bölgede bu fayın tetiklediği güncel heyelanlı alanlarda yer alıyor" dedi.
TUBİTAK Projesi kapsamında 2015-2018 yılları arasında yaptıkları arazi çalışmaları sırasında bu bölgedeki göl çökellerinde yoğun deformasyonlar tespit ettiklerini anlatan Doç. Dr. Selçuk, "Bu arazi verilerine bağlı olarak, bölgede bir gerilim birikmesi olduğu görülmektedir. Bugün meydana gelen deprem bu enerji birikimin boşalımlarından sadece bir kısmı. Bu fay üzerinde meydana gelen depremler ve gelebilecek depremler Van'da daha fazla hissedilme ve yıkıma sebep olabilir. Çünkü fay güneye doğru eğimli olduğundan dolayı hareket eden blok, Van bloğu olacaktır" diye konuştu. VAN Doç. Dr. Selçuk: Bu deprem enerji birikimi boşalımının sadece bir kısmı

Kaynak: DHA

Etiketler: Selçuk, Deprem, Van, Güncel

Haberin Videosu :

VAN Doç. Dr. Selçuk: Bu deprem enerji birikimi boşalımının sadece bir kısmı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››VAN Doç. Dr. Selçuk: Bu deprem enerji birikimi boşalımının sadece bir kısmı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Soylu’nun talimatını verdiği 65 yaş üstü yasağının fikir babası Mansur Yavaş’mış Haberler
Soylu'nun talimatını verdiği 65 yaş üstü yasağının fikir babası Mansur Yavaş'mış
Tartışma yaratan bu görüntü sonrasında Diyanet’ten yeni karar Haberler
Tartışma yaratan bu görüntü sonrasında Diyanet'ten yeni karar
Gazeteci Hakan Aygün sosyal medya paylaşımı sebebiyle gözaltına alındı Haberler
Gazeteci Hakan Aygün sosyal medya paylaşımı sebebiyle gözaltına alındı
Salgın önlemlerine aykırı yolcu taşıyan minibüs trafikten men edildi Haberler
Salgın önlemlerine aykırı yolcu taşıyan minibüs trafikten men edildi
Taburcu olan Terim, hakareti affetmeyecek! Suç duyurusunda bulundu Haberler
Taburcu olan Terim, hakareti affetmeyecek! Suç duyurusunda bulundu
Koronavirüs sebebiyle yüzlerce otobüs Yenikapı miting alanını doldurdu Haberler
Koronavirüs sebebiyle yüzlerce otobüs Yenikapı miting alanını doldurdu
Günün en acı fotoğrafı Türkiye’den! Koronadan ölen annesine mezarda kavuştu Haberler
Günün en acı fotoğrafı Türkiye'den! Koronadan ölen annesine mezarda kavuştu
Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı Haberler
Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı

Son Dakika Güncel Haberleri

16:00: Sağlık çalışanlarını alkışlarken düşen Elif, alkışlarla taburcu oldu - Haber 16:00: Evde kalanlar ilk hafta en çok kolonya, üçüncü hafta ise içecek aldı - Haber 16:00: Muğla'da sağlık ve güvenlik güçlerinden koronavirüs denetimleri - Haber 16:00: Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri - Haber 15:59: - Bulgaristan'da 22 tır zincirleme kaza yaptı: 1 ölü - Haber 15:35: Son Dakika: Diyanet: Her hafta bir camide temsilen cuma namazı kılınacak - Haber 15:15: Hakan Aygün sosyal medyadaki "Ey IBAN edenler" paylaşımı sebebiyle teknesinde gözaltına alındı - Haber 14:37: Yüzlerce otobüs koronavirüs salgını sebebiyle Yenikapı miting alanını doldurdu - Haber 14:09: Koronavirüs salgını önlemlerine aykırı yolcu taşıyan minibüs trafikten men edildi - Haber 13:36: Almanya Başbakanı Merkel'in koronavirüs karantinası sona erdi - Haber 13:21: Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı - Haber