VAN Doç. Dr. Selçuk: 'Yapı stoklarımız kötü, orta şiddetteki depremde yıkım yaşıyoruz'

Doç. Dr. Selçuk: 'Yapı stoklarımız kötü, orta şiddetteki depremde yıkım yaşıyoruz' (2)DEPREM BÖLGESİNDE CUMA NAMAZI KILINDIDepremin hasara yolaçtığı Gürpınar ilçesinde bağlı Elaçmaz Mahallesinde yaraları sarılırken, vatandaşlar cuma namazını mahallede bulunan boş bir arazide kıldı.

26.06.2020 13:42 | Son Güncelleme: 26.06.2020 13:52
Doç. Dr. Selçuk: 'Yapı stoklarımız kötü, orta şiddetteki depremde yıkım yaşıyoruz' (2)
DEPREM BÖLGESİNDE CUMA NAMAZI KILINDI
Depremin hasara yolaçtığı Gürpınar ilçesinde bağlı Elaçmaz Mahallesinde yaraları sarılırken, vatandaşlar cuma namazını mahallede bulunan boş bir arazide kıldı.
Van'da meydana gelen depremin yaraları sarılmaya devam ederken, hasar gören camide Cuma namazı kılamayan vatandaşlar boş bir arazide namaz kıldı. Mahalle imamı ile birlikte depremde hasar gören yapılardan uzakta Cuma namazı kılan vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına da uydu. Kılınan Cuma namazının ardından vatandaşlara Kızılay tarafından öğle yemeği dağıtıldı. VAN Doç. Dr. Selçuk: ’Yapı stoklarımız kötü, orta şiddetteki depremde yıkım yaşıyoruz’

Kaynak: DHA

Etiketler: Deprem, Selçuk, Güncel, Haber

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