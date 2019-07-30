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Van Dostluk Grubu'ndan Rektör Şevli'ye ziyaret

Van Dostluk Grubu Başkanı Mehmet Avcı ve yönetim kurulu üyeleri, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli'yi ziyaret etti.

30.07.2019 12:21 Van Dostluk Grubu'ndan Rektör Şevli'ye ziyaret
Van Dostluk Grubu Başkanı Mehmet Avcı ve yönetim kurulu üyeleri, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli'yi ziyaret etti.

İstanbul'da farklı sektörlerde ticaretle uğraşan iş insanlarından oluşan İstanbul-Van İş İnsanları Dostluk Grubu Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, Van YYÜ'ye gelerek Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli'yi ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Şevli, Van'ın kalkınması için tüm kurumların, sivil toplum örgütlerinin ve iş çevrelerinin elini taşın altına koyması gerektiğine dikkat çekti.

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, Van Dostluk Grubu üyeleri Rektör Şevli'ye hediye takdiminde bulundu.

Van dostluk Grubu üyeleri, daha sonra Van Kedi Villası ile YYÜ Teknokenti ziyaret ederek kampüsten ayrıldı. - VAN

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Kaynak: İHA

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