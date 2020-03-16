Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dezenfeksiyon çalışması
Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dezenfeksiyon çalışmasıVAN Büyükşehir Belediye ekipleri, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin tüm polikliniklerinde dezenfeksiyon işlemi yaptı.
16.03.2020 13:00 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:04
Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dezenfeksiyon çalışması
VAN Büyükşehir Belediye ekipleri, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin tüm polikliniklerinde dezenfeksiyon işlemi yaptı.
Van Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri, kamu kurum ve kuruluşlar ile vatandaşların yoğun olarak bulundukları yerlerde dezenfeksiyon çalışması yaptı. Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, her gün yüzlerce hastanın geldiği Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni de dezenfekte etti. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in talimatıyla, ekipler hastanenin poliklinik, laboratuvar, koridorlar, acil servis ve lavabolarında dezenfeksiyon işlemi yaptı.
Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Adil Allahverdi, "Büyükşehir Belediyemizin ilaçlama merkezi personelimiz tarafından toplu yaşamın olduğu tüm noktalarda en üst seviyelerde tedbirlerimizi alıyoruz. Bu çalışmalar kapsamında özellikle koronavirüs ve diğer tüm virüslere karşı Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde de dezenfeksiyon çalışması yaptık. Çalışmalarımız rutin olarak devam edecek" dedi.
Dezenfeksiyon çalışmalarının kentteki tüm kamu-kurum ve kuruluşlarda yapılacağı belirtildi.
VAN Büyükşehir Belediye ekipleri, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin tüm polikliniklerinde dezenfeksiyon işlemi yaptı.
Van Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri, kamu kurum ve kuruluşlar ile vatandaşların yoğun olarak bulundukları yerlerde dezenfeksiyon çalışması yaptı. Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, her gün yüzlerce hastanın geldiği Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni de dezenfekte etti. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in talimatıyla, ekipler hastanenin poliklinik, laboratuvar, koridorlar, acil servis ve lavabolarında dezenfeksiyon işlemi yaptı.
Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Adil Allahverdi, "Büyükşehir Belediyemizin ilaçlama merkezi personelimiz tarafından toplu yaşamın olduğu tüm noktalarda en üst seviyelerde tedbirlerimizi alıyoruz. Bu çalışmalar kapsamında özellikle koronavirüs ve diğer tüm virüslere karşı Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde de dezenfeksiyon çalışması yaptık. Çalışmalarımız rutin olarak devam edecek" dedi.
Dezenfeksiyon çalışmalarının kentteki tüm kamu-kurum ve kuruluşlarda yapılacağı belirtildi.
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Kaynak: DHA
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