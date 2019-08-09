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Van Emniyet Müdürü Ekici'den Kurban Bayramı mesajı

Van İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

09.08.2019 10:24 Van Emniyet Müdürü Ekici'den Kurban Bayramı mesajı
Van İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Ekici, mesajında, Kurban Bayramı'nı hep birlikte karşılamanın sevinç ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Ekici, mesajında şunları kaydetti:
"Bayramlarımız, bizi biz yapan, bir arada olma bilincimizi oluşturan, toplumsal barışı pekiştiren temel değerlerin ve sahip olduğumuz şanlı geçmişle aramızdaki güçlü bağların en önemli halkalarından birini oluşturmakta. Teşkilatımız olarak, kentimizin huzurunu bozan, birlik ve beraberliğimize karşı tehdit oluşturan her türlü şer odaklarına karşı mücadelemiz, yasaların bize verdiği yetki çerçevesinde ve sağduyulu vatandaşlarımızın bize vereceği destekle yılmadan sürecek. Emniyet teşkilatı olarak, her zaman olduğu gibi halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için görevimizin başında olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle tüm Vanlı hemşehrilerimin mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, mutlu ve huzurlu bir bayram geçirmenizi dilerim."

Kurban Bayramı, Mehmet Suat, Van, Güncel

Kaynak: AA

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