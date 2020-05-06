Haber, Son Dakika, Haberler

VAN Erciş Belediyesi 10 bin ücretsiz maske dağıttı

Erciş Belediyesi 10 bin ücretsiz maske dağıttıVAN'ın Erciş ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında esnaf ile vatandaşlara 10 bin adet ücretsiz maske dağıtıldı.

06.05.2020 17:03 | Son Güncelleme: 06.05.2020 17:08
Erciş Belediyesi 10 bin ücretsiz maske dağıttı
VAN'ın Erciş ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında esnaf ile vatandaşlara 10 bin adet ücretsiz maske dağıtıldı.
Erciş Belediyesi, ilçede bulunan taksiciler, minibüsçüler ile marketlere, sanayi sitesi ile semt pazarı esnafına ve vatandaşlara koronavirüs tedbirleri kapsamında 10 bin maske dağıttı. Yapılan çalışmalar kapsamında ilçe genelindeki taksi durakları, toplu taşıma alanları, market, semt pazarları, sanayi sitesi ve iş yerlerindeki denetimler ise sürüyor. VAN Erciş Belediyesi 10 bin ücretsiz maske dağıttı

Kaynak: DHA

Etiketler: Erciş, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Sevgilisi Sevcan Yaşar’a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu Haberler
Sevgilisi Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle karakolluk olan Sermiyan Midyat, kendisini savundu
İçişleri’nden yeni genelge! İşte 14 maddede berber ve kuaförlerin yeni çalışma düzeni Haberler
İçişleri'nden yeni genelge! İşte 14 maddede berber ve kuaförlerin yeni çalışma düzeni
ABD’de polisin sarhoş sanarak durdurduğu aracın şoförü 5 yaşında çocuk çıktı Haberler
ABD'de polisin sarhoş sanarak durdurduğu aracın şoförü 5 yaşında çocuk çıktı
Koronavirüsle ilgili önemli bir buluşun eşiğinde olan bilim insanı, başından vurularak öldürüldü Haberler
Koronavirüsle ilgili önemli bir buluşun eşiğinde olan bilim insanı, başından vurularak öldürüldü
Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar Haberler
Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar
Kontrollü sosyal hayat döneminde sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakan Koca cevap verdi Haberler
Kontrollü sosyal hayat döneminde sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakan Koca cevap verdi
Arızalı aracı değiştirilmeyen vatandaş, aracına astığı afişlerle firmayı ifşa etti Haberler
Arızalı aracı değiştirilmeyen vatandaş, aracına astığı afişlerle firmayı ifşa etti
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahretttin Koca: Türkiye, koronavirüse karşı mücadelesinde ilk dönemini tamamladı Haberler
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahretttin Koca: Türkiye, koronavirüse karşı mücadelesinde ilk dönemini tamamladı
Haberler››Güncel››VAN Erciş Belediyesi 10 bin ücretsiz maske dağıttı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:50: TEKİRDAĞ 8 yaşındaki üvey oğluna işkence yapan baba, tutuklandı - Haber 18:50: Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamada bulundu: (1) - Haber 18:50: İran'da "ayrılıkçı terör gruplarına" operasyonda 16 kişi gözaltına alındı - Haber 18:49: Antrenörler evlerinde kalanlara spor yaptırıyor - Haber 18:48: Vali Karaloğlu'ndan koronavirüs yasağına takılan gençlere evlilik izni - Haber 18:38: İçişleri'nden yeni genelge! İşte 14 maddede berber ve kuaförlerin yeni çalışma düzeni - Haber 18:09: Kontrollü sosyal hayat döneminde sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bakan Koca cevap verdi - Haber 14:55: Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar - Haberler