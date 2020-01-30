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Van erciş'te aracın çarptığı yaralı köpeğe kaymakam sahip çıktı

Erciş'te aracın çarptığı yaralı köpeğe kaymakam sahip çıktıVAN'ın Erciş ilçesinde bir aracın çarpıp, yaraladığı sokak köpeğine, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu sahip çıktı.

30.01.2020 09:57 | Son Güncelleme: 30.01.2020 09:58
'te aracın çarptığı yaralı köpeğe kaymakam sahip çıktı
VAN'ın Erciş ilçesinde bir aracın çarpıp, yaraladığı sokak köpeğine, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu sahip çıktı. Yaralı köpek, Mehmetbeyoğlu'nun talimatıyla olay yerine gelen veteriner hekimin yaptığı ilk müdahalenin ardından 'daki Hayvan Bakım Evi'ne gönderildi.
Sanayi Sitesi mevkisinden Van yönüne giden bir araç, aniden yola çıkan sokak köpeğine çarptı. Yaralanan köpeği, aracıyla tesadüfen olay yerinden geçen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, fark etti. Kaymakam Mehmetbeyoğlu yaralı köpeğe ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, belediye veteriner hekimlerine olay yerine gelmeleri için talimat verdi. Kısa sürede gelen veteriner hekim, köpeğe ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı köpek, Van Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Hayvan Bakım Evi'ne gönderildi.
Van erciş'te aracın çarptığı yaralı köpeğe kaymakam sahip çıktı

Erciş, Van, Güncel

Kaynak: DHA


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